Зальцбург подтвердил, что Шешко станет игроком Лейпцига летом 2023 года

Официальный сайт "Зальцбурга" подтвердил договоренность с "Лейпцигом" о трансфере 19-летнего форварда Беньямина Шешко.

Словенец проведет в австрийском клубе сезон 2022/23, после чего 1 июля 2023 года отправится в клуб Бундеслиги. Его соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

За Шешко охотились многие европейские гранды, а наибольший интерес проявляли "Челси" и "МЮ". Цвета "Зальцбурга" Беньямин защищает с 2020 года. Всего за клуб из Австрии нападающий отыграл 42 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

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