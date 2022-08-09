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Зальцбург подтвердил, что Шешко станет игроком Лейпцига летом 2023 года
Юный талант перейдет в Бундеслигу следующим летом
Фото: bleipzig.com
Официальный сайт "Зальцбурга" подтвердил договоренность с "Лейпцигом" о трансфере 19-летнего форварда Беньямина Шешко.
Словенец проведет в австрийском клубе сезон 2022/23, после чего 1 июля 2023 года отправится в клуб Бундеслиги. Его соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
За Шешко охотились многие европейские гранды, а наибольший интерес проявляли "Челси" и "МЮ". Цвета "Зальцбурга" Беньямин защищает с 2020 года. Всего за клуб из Австрии нападающий отыграл 42 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
???????????? #Sesko pic.twitter.com/iIoNDGkeuS— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022
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