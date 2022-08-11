Бундеслига, 2-й тур

12 августа. Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Боруссия Дортмунд 21:30

Трансляция – Setanta Sports

Фрайбург

"Фрайбург" блестяще провёл прошлую кампанию, став одним из главных ньюсмейкеров немецкого футбола. Команда Кристиана Штрайха по ресурсу где-то в середине лиги, но это не помешало им до последнего бороться за попадание в топ-4 и выйти в финал Кубка Германии. В Бундеслиге они в итоге финишировали шестыми, а кубок проиграли "РБ Лейпцигу", но минувший всё равно нужно занести в огромный плюс.

Новую кампанию "Фрайбург" продолжил с того же места, на котором остановились в прошлой. Коллектив Кристиана Штрайха начал с победы над "Кайзерслаутерном" (2:1) в Кубке, а в первом туре Бундеслиги на выезде разгромил "Аугсбург" (0:4). Японский новичок команды Рицу Доан сходу стал давать результат, забив в обоих встречах. Также на старте впечатлил списанный в Дортмунде и Гладбахе Матиас Гинтер, как и молодой правый фулбек Килиан Сильдийя, заменивший травмированного Кюблера.

Боруссия Д

Летом "Боруссия" серьёзно обновилась. Эрлинга Холланда пришлось отпустить в Манчестер, а вместо главной звезды пришли сразу два форварда – Себастьян Аллер и Карим Адейеми. У первого уже серьёзные проблемы со здоровьем, второй получил повреждение в первом туре, поэтому на всякий случай Дортмунд взял ещё Антони Модеста из "Кёльна". Оборону усилили парой Зюле и Шлоттербек, выписанного как раз из "Фрайбурга" за 20 млн евро.

Сезон для Дортмунда начался тоже удачно – сначала победа в Кубке над "Мюнхеном 1860" (3:0), а затем 3 очка в сложной игре с "Байером" (1:0). Пока "Боруссия" ищет новые алгоритмы атаки, не заточенные под Холланда, впереди команду ведёт Марко Ройс. Защита со Шлоттербеком стала выглядеть получше, но с тем же Леверкузеном голкиперу Кобелю не раз пришлось выручать свою команду.

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Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались между собой 44 раза. У "Фрайбурга" всего 5 побед против 28 у Дортмунда. Ещё 11 матчей завершились вничью. В последние годы команда Штрайха у себя дома раз за разом огорчает "Боруссию": 2 победы и ничья в трёх последних сезонах (2:1, 2:1, 2:2).

Статистика и факты

Доан отличился в первых двух матчах в составе "Фрайбурга"

"Фрайбург" не уступал Дортмунду в трёх последних домашних матчах, неизменно забивая по два мяча

Нико Шлоттербек провёл 56 матчей за "Фрайбург", у Гинтера 102 матча за Дортмунд

"Боруссия" уступала во втором туре Бундеслиги два года кряду, в том числе и "Фрайбургу" в прошлой кампании

Ориентировочные составы

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештейн, Хефлер – Шаллаи, Доан, Грифо – Грегорич

Боруссия Д: Кобель – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Дауд, Беллингем – Мален, Ройс, Азар – Модест

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

Сложно предсказать победителя матча. Дортмунд не впечатляет в атаке, ровно как и их последние результаты на "Европа-Парк". Зато результативный футбол нам фактически гарантирован. В последних 8 матчах "Фрайбурга" в Бундеслиге было забито больше 2.5 голов, ровно как и в последних 4 личных встречах соперников на этой арене. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.57.