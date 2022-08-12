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Бавария презентовала форму для выступления в Лиги чемпионов

Германия
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Немецкий клуб получил особенную экипировку

Бавария презентовала форму для выступления в Лиги чемпионов

Фото: fcbayern.com

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Мюнхенская "Бавария" представила форму, в которой команда будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Экипировка от немецкой фирмы Adidas выполнена в темном цвете с красными вставками и полосками. Дизайн на футболке – отсылка к традиционной баварской карточной игре "шафкопф" с мастями внутри ромбов. Сзади на воротнике расположено название гимна "Баварии" – Mia San Mia.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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