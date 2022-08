Бавария презентовала форму для выступления в Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" представила форму, в которой команда будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Экипировка от немецкой фирмы Adidas выполнена в темном цвете с красными вставками и полосками. Дизайн на футболке – отсылка к традиционной баварской карточной игре "шафкопф" с мастями внутри ромбов. Сзади на воротнике расположено название гимна "Баварии" – Mia San Mia.

Everything to know about our new 2022/23 #UCL shirt ????️????⚫#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022

Taking in the details of our new third shirt ????



????️ https://t.co/Vw5KibUUzP#MiaSanMia pic.twitter.com/eBO8TNNIfM — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022