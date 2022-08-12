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Бавария презентовала форму для выступления в Лиги чемпионов
Немецкий клуб получил особенную экипировку
Фото: fcbayern.com
Мюнхенская "Бавария" представила форму, в которой команда будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
Экипировка от немецкой фирмы Adidas выполнена в темном цвете с красными вставками и полосками. Дизайн на футболке – отсылка к традиционной баварской карточной игре "шафкопф" с мастями внутри ромбов. Сзади на воротнике расположено название гимна "Баварии" – Mia San Mia.
Everything to know about our new 2022/23 #UCL shirt ????️????⚫#MiaSanMia— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022
Taking in the details of our new third shirt ????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022
????️ https://t.co/Vw5KibUUzP#MiaSanMia pic.twitter.com/eBO8TNNIfM
Suited up for the Champions League ????⚫— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 11, 2022
Get yours here ???? https://t.co/Kua4L14Lh4 pic.twitter.com/RWa7lSiuMP
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