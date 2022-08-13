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Вернер забил через 36 минут после возвращения в Лейпциг
Тимо снова попал в свой чемпионат
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках второго тура Бундеслиги "Лейпциг" принимает "Кельн" - 1:1 (второй тайм).
Счет в поединке открыл форвард "быков" Тимо Вернер - немецкому форварду понадобилось лишь 36 минут, чтобы забить за "Лейцпиг" после возвращения в клуб.
Напомним, этим летом 26-летний нападающий перешел в немецкий клуб, за который уже ранее выступал, этим летом из лондонского "Челси".
It only took Timo Werner 36 minutes to score on his RB Leipzig return! ⚽ pic.twitter.com/PoSpkqiHJm— ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2022
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