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Айнтрахт подписал защитника Ювентуса

Германия
(1 голосов)

Арендное соглашение рассчитано на год

Айнтрахт подписал защитника Ювентуса

Лука Пеллегрини

Новина українською

Франкфуртский "Айнтрахт" подписал защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Пеллегрини сыграл 21 матч за "Ювентус", в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, что вчера в туринский клуб из "Айнтрахта" перешел Филипп Костич.

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В статье: Ювентус (Турин) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лука Пеллегрини
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Источник:
ФК Айнтрахт

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