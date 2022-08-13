Франкфуртский "Айнтрахт" подписал защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Пеллегрини сыграл 21 матч за "Ювентус", в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, что вчера в туринский клуб из "Айнтрахта" перешел Филипп Костич.