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Айнтрахт подписал защитника Ювентуса
Арендное соглашение рассчитано на год
Лука Пеллегрини
Франкфуртский "Айнтрахт" подписал защитника "Ювентуса" Луку Пеллегрини. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один год.
В прошлом сезоне Пеллегрини сыграл 21 матч за "Ювентус", в которых отдал одну результативную передачу.
Напомним, что вчера в туринский клуб из "Айнтрахта" перешел Филипп Костич.
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Источник:ФК Айнтрахт
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