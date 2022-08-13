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Бавария – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 14.08.2022
Возвращение Ковача на Альянц Арену
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
Бавария
"Бавария" безболезненно переживает расставание с Робертом Левандовски. Без поляка атака Мюнхена потеряла определённость, но стала ещё более опасной и непредсказуемой. Садио Мане, формально заменившего Левандовского, забил третий мяч в разгромном дебютном матче Бундеслиги против "Айнтрахта" (1:6). Также сенегалец забивал и "РБ Лейпцигу" в Суперкубке (5:3). Теперь зажигают все – у Мусиалы 3 гола + ассист, у Гнабри 2+2, у Мюллера 0+2, и позиция номинального правого вингера никак его не сковывает.
"Бавария" очень люто начала кампанию, так что вряд ли стоит ждать изменений от Нагельсманна в стартовом составе. Де Лигт похоже снова начнёт на лавке, как и Гравенберх – Забитцер понял свою задачу и очень надёжно отработал первые игры, пока Горецка продолжает лечение. Сане и Коман тоже пока набирают обороты, но пока Мусиала в такой огненной форме, ребятам придётся подождать.
Вольфсбург
Нико Ковача позвали в "Вольфсбург" в надежде навести порядок после чехарды в прошлой кампании. Сомнения в компетентности хорвата на топ-уровне были нешуточными после провала в "Баварии", но в "Монако" тренер доказал, что руководить командой предтопового уровня – это ему по силам. Хотя стартовый матч с "Вердером" (2:2) в исполнении "волков" был не лучшим.
"Вольфсбургу" в субботу будет не хватать цепкого Йонаса Винда, забивавшего "Баварии" в последнем туре минувшей кампании (2:2). Также тяжко придётся без травмированного Янника Герхардта. Вместе с трансфером Шлагера Ковачу не остаётся иного выхода, кроме как довериться Гилавоги. Впереди должен начать Лукас Нмеча – он и "музыкантам" забил в первом туре, да и куда поворотливее Макса Крузе, которому никак не убежать от Дэвиса или Упамекано.
Статистика и факты
- "Бавария" никогда не проигрывала "волкам" дома (25 матчей)
- Мусиала – второй лучший бомбардир до 20 лет в истории Бундеслиги (13 голов)
- Нмеча не забивал в чемпионате на выезде с ноября 2021 года
- Нико Ковач – один из трёх, кому удавалось выигрывать Бундеслигу с "Баварией" в качестве игрока и тренера
Личные встречи
"Вольфсбург" беспомощен против "Баварии" в 14 последних матчах Бундеслиги. В последний раз "волки" нашумели против "рекордмайстра" в 2015-м, выиграв дома со счётом 4:1. А на "Альянц Арене" "Вольфсбург" проиграл 23 из последних 25 матчей.
Ориентировочные составы
"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусиала, Забитцер, Киммих, Мюллер – Гнабри, Мане
"Вольфсбург": Кастельс – Баку, Борнаув, Лакруа, Ван де Вен – Сванберг, Гилавоги, Арнольд – Виммер, Нмеча, Мармуш
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург от UA-Футбол
Фантастическая четвёрка "Баварии" впереди поразила своей гибкостью и опасностью на старте кампании. На фоне неожиданным проблем "Вольфсбурга" в обороне неделю назад, картина возвращения Нико Ковача на "Альянц Арену" выглядит весьма болезненно. Особенно на фоне 11 голов Мюнхена в первых двух матчах сезона. Ставка: тотал "Баварии" выше 4.5 с коэффициентом 3.5.
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