Бавария – Вольфсбург. Прогноз матча Бундеслиги на 14.08.2022

Бундеслига, 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 18:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

"Бавария" безболезненно переживает расставание с Робертом Левандовски. Без поляка атака Мюнхена потеряла определённость, но стала ещё более опасной и непредсказуемой. Садио Мане, формально заменившего Левандовского, забил третий мяч в разгромном дебютном матче Бундеслиги против "Айнтрахта" (1:6). Также сенегалец забивал и "РБ Лейпцигу" в Суперкубке (5:3). Теперь зажигают все – у Мусиалы 3 гола + ассист, у Гнабри 2+2, у Мюллера 0+2, и позиция номинального правого вингера никак его не сковывает.

"Бавария" очень люто начала кампанию, так что вряд ли стоит ждать изменений от Нагельсманна в стартовом составе. Де Лигт похоже снова начнёт на лавке, как и Гравенберх – Забитцер понял свою задачу и очень надёжно отработал первые игры, пока Горецка продолжает лечение. Сане и Коман тоже пока набирают обороты, но пока Мусиала в такой огненной форме, ребятам придётся подождать.

Вольфсбург

Нико Ковача позвали в "Вольфсбург" в надежде навести порядок после чехарды в прошлой кампании. Сомнения в компетентности хорвата на топ-уровне были нешуточными после провала в "Баварии", но в "Монако" тренер доказал, что руководить командой предтопового уровня – это ему по силам. Хотя стартовый матч с "Вердером" (2:2) в исполнении "волков" был не лучшим.

"Вольфсбургу" в субботу будет не хватать цепкого Йонаса Винда, забивавшего "Баварии" в последнем туре минувшей кампании (2:2). Также тяжко придётся без травмированного Янника Герхардта. Вместе с трансфером Шлагера Ковачу не остаётся иного выхода, кроме как довериться Гилавоги. Впереди должен начать Лукас Нмеча – он и "музыкантам" забил в первом туре, да и куда поворотливее Макса Крузе, которому никак не убежать от Дэвиса или Упамекано.

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Статистика и факты

"Бавария" никогда не проигрывала "волкам" дома (25 матчей)

Мусиала – второй лучший бомбардир до 20 лет в истории Бундеслиги (13 голов)

Нмеча не забивал в чемпионате на выезде с ноября 2021 года

Нико Ковач – один из трёх, кому удавалось выигрывать Бундеслигу с "Баварией" в качестве игрока и тренера

Личные встречи

"Вольфсбург" беспомощен против "Баварии" в 14 последних матчах Бундеслиги. В последний раз "волки" нашумели против "рекордмайстра" в 2015-м, выиграв дома со счётом 4:1. А на "Альянц Арене" "Вольфсбург" проиграл 23 из последних 25 матчей.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусиала, Забитцер, Киммих, Мюллер – Гнабри, Мане

"Вольфсбург": Кастельс – Баку, Борнаув, Лакруа, Ван де Вен – Сванберг, Гилавоги, Арнольд – Виммер, Нмеча, Мармуш

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург от UA-Футбол

Фантастическая четвёрка "Баварии" впереди поразила своей гибкостью и опасностью на старте кампании. На фоне неожиданным проблем "Вольфсбурга" в обороне неделю назад, картина возвращения Нико Ковача на "Альянц Арену" выглядит весьма болезненно. Особенно на фоне 11 голов Мюнхена в первых двух матчах сезона. Ставка: тотал "Баварии" выше 4.5 с коэффициентом 3.5.