Бундеслига, 2-й тур

Гельзенкирхен, Фельтинс-Арена

Шальке – Боруссия М 2:2

Голы: Саласар 29, Бюльтер 90+3 (п) – Хофманн 72, Тюрам 78

Шальке: Шволов – Аувеян, Йосида, Тиав, Брюннер – Мор (Ларссон, 60), Краус, Крал (Латца, 85), Саласар (Молле, 66) – Бюльтер, Теродде (Польтер, 66)

Боруссия М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Скалли – Коне (Фридрих, 88), Крамер – Плеа, Нойхаус, Хофманн (Херрман, 88) – Тюрам

Предупреждения: Коне 45+1, Херрман 90+2 – Краус 35, Аувеян 40, Саласар 44, Крал 57

"Шальке" набрал первый пункт в Бундеслиге после возвращения, сыграв вничью с менхенгладбахской "Боруссией". По ходу матча обе команды успели повести в счёте, но в итоге именно мировая выглядит самым справедливым результатом из возможных. С таким футболом Гельзенкирхен имеет все шансы снова стать постояльцем в высшем дивизионе.

"Фельтинс-Арена" заметно соскучилась по Бундеслиге, и "Шальке" дерзко контратаковал, окрылённый бешеной поддержкой трибун. В одной из быстрых атак подопечным Франка Крамера удалось забить. Родриго Салазар положил блестящий гол издали в игре с "Кёльном", но его не засчитали из-за офсайда. Сегодня никто из партнёров не стал на пути, и испанец блестяще прорвался к подступам штрафной Зоммера, и положил в нижний угол Яна – кипер даже не двинулся с места.

После перерыва "Боруссия" наконец стала конвертировать тотальное владение в острые моменты, и хозяевам пришлось непросто. Но реальные моменты стали появляться после импровизаций Тюрама. Маркус своей передачей пяткой оставил не у дел защиту "Шальке", и Хофманн сравнял счёт. А вскоре Тюрам, казалось, снова забил победный. Шволов второй тур кряду ошибся на выходе, врезавшись в партнёра, и французский форвард легко отправил мяч в пустые ворота.

Но кроме ошибок Шволова, пушек Саласара и камбеков Гладбаха, вдохновленных Тюрамом, повторился и ещё один мотив первого тура. А именно гол Мариуса Бюльтера. В одной из последних атак "Шальке" заработал стандарт, и после подачи на Бюльтера Херрман ненароком сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти позволил Бюльтеру забить свой второй гол в кампании, и принёс "Шальке" вполне заслуженную ничью.