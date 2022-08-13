Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальке – Боруссия М 2:2. Боевая ничья в Гельзенкирхене
Бюльтер принёс Шальке первый пункт в сезоне
Фото: Getty Images
Бундеслига, 2-й тур
Гельзенкирхен, Фельтинс-Арена
Шальке – Боруссия М 2:2
Голы: Саласар 29, Бюльтер 90+3 (п) – Хофманн 72, Тюрам 78
Шальке: Шволов – Аувеян, Йосида, Тиав, Брюннер – Мор (Ларссон, 60), Краус, Крал (Латца, 85), Саласар (Молле, 66) – Бюльтер, Теродде (Польтер, 66)
Боруссия М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Итакура, Скалли – Коне (Фридрих, 88), Крамер – Плеа, Нойхаус, Хофманн (Херрман, 88) – Тюрам
Предупреждения: Коне 45+1, Херрман 90+2 – Краус 35, Аувеян 40, Саласар 44, Крал 57
"Шальке" набрал первый пункт в Бундеслиге после возвращения, сыграв вничью с менхенгладбахской "Боруссией". По ходу матча обе команды успели повести в счёте, но в итоге именно мировая выглядит самым справедливым результатом из возможных. С таким футболом Гельзенкирхен имеет все шансы снова стать постояльцем в высшем дивизионе.
"Фельтинс-Арена" заметно соскучилась по Бундеслиге, и "Шальке" дерзко контратаковал, окрылённый бешеной поддержкой трибун. В одной из быстрых атак подопечным Франка Крамера удалось забить. Родриго Салазар положил блестящий гол издали в игре с "Кёльном", но его не засчитали из-за офсайда. Сегодня никто из партнёров не стал на пути, и испанец блестяще прорвался к подступам штрафной Зоммера, и положил в нижний угол Яна – кипер даже не двинулся с места.
После перерыва "Боруссия" наконец стала конвертировать тотальное владение в острые моменты, и хозяевам пришлось непросто. Но реальные моменты стали появляться после импровизаций Тюрама. Маркус своей передачей пяткой оставил не у дел защиту "Шальке", и Хофманн сравнял счёт. А вскоре Тюрам, казалось, снова забил победный. Шволов второй тур кряду ошибся на выходе, врезавшись в партнёра, и французский форвард легко отправил мяч в пустые ворота.
Но кроме ошибок Шволова, пушек Саласара и камбеков Гладбаха, вдохновленных Тюрамом, повторился и ещё один мотив первого тура. А именно гол Мариуса Бюльтера. В одной из последних атак "Шальке" заработал стандарт, и после подачи на Бюльтера Херрман ненароком сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти позволил Бюльтеру забить свой второй гол в кампании, и принёс "Шальке" вполне заслуженную ничью.
Популярное сейчас
- Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22
- Надеин – о трансляции матчей УПЛ: Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует
- Добавилось 200 убитых россиян и семь уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
- Выиграл ЧМ для Германии, попал в ад, но вернулся и сыграет против Реала. История Марио Гетце
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО