Германия
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Майнц – Унион 0:0. Игра была равна – играли два близнеца
Редкие нули на немецких полях
Фото: Mainz 05
Бундеслига, 2-й тур
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Унион 0:0
Майнц: Центнер – Ляйтш, Хак, Белль – Кариколь, Чжэ Сон (Фюльжени, 65), Кор, Штах (Баррейру, 65), Видмер – Онисиво (Бюргзорг, 85), Ингвартсен (Мустафа, 75)
Унион: Реннов – Лейте, Кнохе, Йеккель – Гисельман, Хаберер (Шафер, 62), Хедира, Харагути (Торсбю, 70), Рюэрсон (Триммель, 82) – Сибачо (Беренс, 71), Беккер (Михель, 82)
Предупреждение: Онисиво 5
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