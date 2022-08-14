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Майнц – Унион 0:0. Игра была равна – играли два близнеца

Германия
(1 голосов)

Редкие нули на немецких полях

Майнц – Унион 0:0. Игра была равна – играли два близнеца

Фото: Mainz 05

Новина українською

Бундеслига, 2-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Унион 0:0

Майнц: Центнер – Ляйтш, Хак, Белль – Кариколь, Чжэ Сон (Фюльжени, 65), Кор, Штах (Баррейру, 65), Видмер – Онисиво (Бюргзорг, 85), Ингвартсен (Мустафа, 75)

Унион: Реннов – Лейте, Кнохе, Йеккель – Гисельман, Хаберер (Шафер, 62), Хедира, Харагути (Торсбю, 70), Рюэрсон (Триммель, 82) – Сибачо (Беренс, 71), Беккер (Михель, 82)

Предупреждение: Онисиво 5

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В статье: Майнц Унион (Берлин)
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