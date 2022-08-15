Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Всё стабильно. Видео голов и обзор матча Бавария - Вольфсбург 2:0
После двух туров без потерь в Бундеслиге только "Бавария" и дортмундская "Боруссия"
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор невідомий
Мюнхенская "Бавария" после двух туров еще не единоличный лидер Бундеслиги, однако одна из двух команд, набравшая максимум очков. Другая – главные оппоненты из Дортмунда, которым эти шесть баллов достались в гораздо более тяжелой борьбе. А вот "Бавария" после победы 6:1 в первом туре спокойно разобралась с "Вольфсбургом". 19-летний Мусиала и перспективный 32-летний Мюллер забили по голу до перерыва, чего оказалось достаточно.
Бундеслига, 2-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Вольфсбург 2:0
Голы: Мусиала 33, Мюллер 43
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси - Тоттенхэм 2:2. Лондонская бойня
- Суркис объяснил, почему УПЛ должно быть бесплатным, и назвал свое условие к Setanta
- Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО