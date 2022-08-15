Всё стабильно. Видео голов и обзор матча Бавария - Вольфсбург 2:0

Мюнхенская "Бавария" после двух туров еще не единоличный лидер Бундеслиги, однако одна из двух команд, набравшая максимум очков. Другая – главные оппоненты из Дортмунда, которым эти шесть баллов достались в гораздо более тяжелой борьбе. А вот "Бавария" после победы 6:1 в первом туре спокойно разобралась с "Вольфсбургом". 19-летний Мусиала и перспективный 32-летний Мюллер забили по голу до перерыва, чего оказалось достаточно.

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Бундеслига, 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 2:0

Голы: Мусиала 33, Мюллер 43