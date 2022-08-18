Бундеслига, 3-й тур

19 августа. Менхенгладах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Герта" 21:30

Трансляция – Megogo

Боруссия М

Даниэль Фарке привёз в Менхенгладах совсем другую модель игры, но менталитет остаётся прежним. "Боруссию" по прежнему бросает в крайности даже по ходу одной встречи; они выдумывают себе проблемы, а потом пытаются героически их решить. В первом туре Гладбах играл в большинстве больше часа против "Хоффенхайма. Но умудрился пропустить первым, и лишь стандарты вместе с классной формой Маркуса Тюрама принесли результат в концовке (3:1).

Похожая история случилась в Гельзенкирхене через неделю. Проваленный первый тайм и 1:0 против "Шальке", и опять камбек Тюрам с Хофманном вытаскивают на 70+ минуте. К тому же "Боруссия" привезла себе пенальти в компенсированное время, и осталась без второй победы кряду (2:2). Хотя с футбольной точки зрения Фарке уже изменил многое – ставка на владение мячом (60+ %), Нойхаус снова стал главным плеймейкером команды, а Тюрам цветёт в роли универсальной девятки при поддержке соотечественника Плеа с фланга.

Герта

На прошлых выходных "Герта" набрала первое очко в сезоне, сыграв вничью с "Айнтрахтом" (1:1). Это был существенный прогресс в сравнении с унизительным берлинским дерби неделей ранее, где "Унион" только по доброте душевной не разгромил своих соседей (3:1). Против "орлов" Сандро Шварц усадил ветерана Боатенга на лавку вместе с тяжелым форвардом Зельке, предпочтя им мобильных Тузара и Канга. Так "Герта" стала выглядеть куда более мобильнее.

Но структурные проблемы никуда не делась. Как на уровне управления клубе, где царит полный хаос, так и в тактическом смысле. Каких бы тренеров не перепробовал клуб, включая динозавров-диктаторов вроде Феликса Магата, результат один – игроки понятия не имею, какие задачи у них на поле, а количество индивидуальных ошибок просто зашкаливает.

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Личные встречи

История противостояния насчитывает 40 матчей в рамках Бундеслиги. У "Боруссии" 16 побед против 14 у соперника. Ещё 10 матчем закончились вничью. Правда, на "Боруссия-Парк" в последние годы равенства не просматривается – Гладбах выиграл 7 из 9 последних матчей против "Герты" дома.

Статистика и факты

Плеа забил 3 гола в 7 матчах против "Герты"

Тюрам забивал во всех трёх встречах "Боруссии" в этом сезоне

Гладбах забил 4 из 5 голов в этом сезоне с 71-й по 78-й минуты

Лукебакио поучаствовал в 4 из 6 голах "Герты" в сезоне (2+2)

Шварц никогда не побеждал Гладбах (2 ничьи, 3 поражения)

Ориентировочные составы

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Крамер, Нойхаус – Хофманн, Тюрам, Плеа

"Герта": Кристенсен – Кенни, Уремович, Кемпф, Платтенхардт – Тузар, Шуньич, Сердар – Лукебакио, Канга, Эджуке

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – Герта от UA-Футбол

Прессинг "Боруссии" заставляет ошибаться даже лучших, что уж говорить о безалаберной "Герте". Хозяева будут помногу владеть мячом и забьют как минимум пару мячей. Но Гладбах в свою очередь тоже допускает немало у своих ворот, и у берлинцев будет возможность развернуться в их излюбленных контратаках. Прогноз: победа "Боруссии" 3:1. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.65.