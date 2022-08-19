Очередное "нет": президент Боруссии открестился от покупки Роналду

Президент дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке опроверг слухи об интересе клуба к суперзвезде "МЮ" Криштиану Роналду.

"Это безусловно очаровательная идея - увидеть его на "Сигнал Идуна Парк". Роналду - один из величайших футболистов, которых видел мир. Но правда в том, что сейчас между нами нет никаких контактов, не говоря уже про трансфер. Эти разговоры надо прекратить".

Bild пишет, что причина такого решения "Боруссии" не только в клубной философии, предусматривающей ставку на молодежь, но и в финансовых запросах Роналду. В "МЮ" он зарабатывает 29 млн евро в год; такие расходы полностью разрушат структуру зарплат "Шмелей".

Роналду конфликтует с руководством "Манчестер Юнайтед" и не скрывает желания перейти в клуб, который будет играть в ЛЧ, но желающих купить 37-летнего ветерана нет.

Ранее от Криштиану открестились в "Атлетико" и "Реале"; предложение из Саудовской Аравии футболист отклонил самостоятельно.