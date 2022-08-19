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Боруссия М – Герта 1:0. Руки в брюки

Германия
(1 голосов)

Гладбах стартует с 7 очков из 9 возможных

Боруссия М – Герта 1:0. Руки в брюки

Фото: Borussia M, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 3-й тур

19 августа. Менхенгладах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Герта" 1:0

Гол: Плеа 34 (пен)


На 70-й минуте Хофманн не реализовал пенальти (вратарь)

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Крамер, Нойхаус – Хофманн (Вольф, 90+1), Тюрам, Плеа (Херрман, 90+4)

"Герта": Кристенсен – Кенни, Уремович, Кемпф, Миттельштадт – Тузар (Боатенг, 83), Шуньич (Боэтиюс, 57), Сердар (Зельке, 83) – Лукебакио, Канга (Йоветич, 72), Эджуке (Дардаи, 72)

Предупреждения: Херрман 90+5 – Уремович 34

Удаление: Уремович 69 (вторая жёлтая)

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В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах)
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