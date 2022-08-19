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Боруссия М – Герта 1:0. Руки в брюки
Гладбах стартует с 7 очков из 9 возможных
Фото: Borussia M, Twitter
Бундеслига, 3-й тур
19 августа. Менхенгладах, "Боруссия Парк"
"Боруссия" М – "Герта" 1:0
Гол: Плеа 34 (пен)
На 70-й минуте Хофманн не реализовал пенальти (вратарь)
"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Коне, Крамер, Нойхаус – Хофманн (Вольф, 90+1), Тюрам, Плеа (Херрман, 90+4)
"Герта": Кристенсен – Кенни, Уремович, Кемпф, Миттельштадт – Тузар (Боатенг, 83), Шуньич (Боэтиюс, 57), Сердар (Зельке, 83) – Лукебакио, Канга (Йоветич, 72), Эджуке (Дардаи, 72)
Предупреждения: Херрман 90+5 – Уремович 34
Удаление: Уремович 69 (вторая жёлтая)
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