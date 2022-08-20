Бундеслига, 3-й тур

20 августа. Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Сьебатшо 32, Беккер 38 – Орбан 83

"Унион": Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель, Хедира, Хаберер (Торсбю, 74), Шефер (Харагути, 74), Рюэрсон (Гиссельман, 80) – Беккер (Михель, 74), Сьебатшо (Беренс, 62)

"РБ Лейпциг": Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 46) – Кампль (Хайдара, 62) – Хенрикс, Лаймер (Силва, 71), Ольмо (Форсберг, 78), Раум – Нкунку, Вернер

Предупреждения: Реннов 49, Беренс 65 – Кампль 30

В мире, где царит полный хаос, важно иметь, на что опереться. В этом вам помогут "Унион" и "РБ Лейпциг". Что бы не происходило в мире, а эти двое точно сыграют 2:1. В четвёртый раз подряд берлинцы обыгрывают "быков" в Бундеслиге с идентичным счётом. Был ещё полуфинал Кубка Германии в прошлом сезоне, но там случилась аномалия – уже команда Тедеско выиграла 2:1.

Случилось всё, что было написано в прогнозе. "Унион" раздобыл три очка, разнеся соперника в быстрых атаках, а "РБ Лейпциг" ответил со стандарта – это единственный элемент, в котором "быки" прибавили за лето.

Берлинцы не случайно обыгрывает конкретно "РБ Лейпциг" раз за разом. "Унион" чувствует себя как рыба в воде в игре вторым номером, а их контратаки – одни из самых летальных как в Бундеслиге, так и в европейских топ-5 лигах вообще. И как "быки" не пытались позиционно атаковать без особого риска, оставляя сзади надёжную структуру на случай потери, но у них ничего не выходило.

"Железные" терпеливо оборонялись первые полчаса, не позволив гостям буквально ничего у своих ворот, после чего дважды подловили соперника после потери, нанесли их защите две пробоины, и вернулись в исходный оборонительный блок. Сьебатшо и Беккер по разу ассистировали друг другу, и банда Урса Фишера повела 2:0. Для летнего новичка Жордана Сьебатшо это третий гол в трёх турах. Продали Авоньи в АПЛ за 20 млн, взяли американца за 6 из "Янг Бойз", а разницы никакой.

Отмечаем и ужасную оборону гостей. Резервный кипер Бласвих не впечатлил при первом пропущенном. Гулачи на его месте вряд ли бы так застыл в полупозиции. Застыл как вкопанный и Йошко Гвардиол, когда его оббегал Беккер. Вот вам и оборонец ценником в 80 млн, по мнению менеджмента РБ. А проистекают все проблемы из центра поля: Адамсу замены не нашли, Лаймер захандрил после отказа отпустить его к Нагельсманну, и за всех отдуваться пришлось Камплю.

Весь второй тайм "РБ Лейпциг" отчаянно пытался отыграться. Тедеско выпустил в подмогу к Нкунку и Вернера ещё и Андре Силву. Но ничего не работало. Гости выглядели фрустрировано, срывались на дальние удары и заходили только с флангов. В то время как "Унион" был решительным и компактным сзади. Орбан отыграл один с углового – не качеством, так количеством (7 ударов со стандартов). Но на большее Лейпциг не хватило, да и не заслужили. 2:1.