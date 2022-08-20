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Боруссия Д - Вердер 2:3. Упустить победу за шесть минут. Видео обзор матча

Германия
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"Шмели" вели в два мяча к 89-й минуте

Боруссия Д - Вердер 2:3. Упустить победу за шесть минут. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома упустила победу над "Вердером". "Шмели" вели в счете с разницей в два мяча, но в последние шесть минут поединка пропустили три гола и упустили три очка.

Бундеслига, 3-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Вердер" 2:3

Голы: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен)
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