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Боруссия Д - Вердер 2:3. Упустить победу за шесть минут. Видео обзор матча
"Шмели" вели в два мяча к 89-й минуте
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома упустила победу над "Вердером". "Шмели" вели в счете с разницей в два мяча, но в последние шесть минут поединка пропустили три гола и упустили три очка.
Бундеслига, 3-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Голы: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5
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