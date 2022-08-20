Боруссия Д - Вердер 2:3. Упустить победу за шесть минут. Видео обзор матча

В рамках 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома упустила победу над "Вердером". "Шмели" вели в счете с разницей в два мяча, но в последние шесть минут поединка пропустили три гола и упустили три очка.

Бундеслига, 3-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Вердер" 2:3

Голы: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5