Бундеслига, 3-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Кёльн" 1:1

Голы: Камада 71 – Тильман 82

"Айнтрахт": Трапп – Пеллегрини (Ленц, 80), Ндика, Тута, Якич – Соу, Роде (Кнауфф, 63) – Линдстрём (Камада, 69), Гётце, Муани (Алиду, 80) – Борре (Аларио, 69)

"Кёльн": Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц – Скири – Кайнц (Шиндлер, 87), Любичич (Майна, 56) – Олесен (Дуда, 75) – Тиггес (Дитц, 56), Адамян (Тильман, 56)

Предупреждение: Дитц 58

"Айнтрахт" и "Кёльн" провели абсолютно равный матч, и справедливо разошлись миром на "Дойче Банк Арена". Игра напомнила безголевую битву "Униона" и "Майнц" на прошлой неделе. Тогда две главных контратакующие команды Бундеслиги перекрыли друг другу кислород, и выдали очень блеклые 90 минут с минимумом моментов. "Орлы" и "козлы" менее одномерны, но им тоже нужно разбежаться, чтобы показывать лучший футбол. Но динамики сегодня было мало.

"Айнтрахт" и "Кёльн" первоклассно прессинговали, не давая подходить к штрафным друг друга. Поэтому большую часть игры мяч провёл в центре поля. "Орлы" пытались разыгрывать более терпеливо, отсюда и их 60% владения. Но их розыгрышам не хватало темпа, и "козлы" успевали латать дыры. "Кёльн" же наоборот слишком торопился с продвижением, и вместо контратак гости просто возвращал мяч назад к оборонцам "Айнтрахта".

Несмотря на закрытый характер игры и отстутствие скоростей, в концовке команды всё же нашли чем порадовать фанатов. Сначала Камада положил красавца со штрафного удара, хоть и с небольшой помощью Хектора. В ответ Тильман зарядил слёту метров с 22-х минут через 10 минут. В концовке "Айнтрахт" снова начал праздновать, но ВАР гол Якича справедливо отменил.

1:1. Оливер Гласнер сегодня поэкспериментировал с 4-й сзади – размен Костича на Пеллегрини может позволить играть с -1 игроком в защите. Правда в атаке от Луки пока и близко нет такого импакта. Хотя его дальние передачи впечатлили. Хотя главная проблема пока что в группе поддержки Борре. Линия Линдстрём, Гётце и Коло Муани выглядит многообещающе, но пока нужной химии нет.

Штеффен Баумгарт сегодня не внёс существенных изменений в стартовый план, но как всегда здорово почувствовал, когда и кем надо поменять рисунок. И Ян Тильманн стал очередным суперсабом для "козлов" в кампании.