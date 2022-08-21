Бундеслига, 3-й тур

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Бавария" 0:7

Голы: Сане 4, де Лигт 25, Коман 33, Мане 42, 60 (п), Гамбоа 69 (аг), Гнабри 76

"Бохум": Риманн – Гамбоа, Ордец (Машович, 85), Хайнц, Янко (Осей-Туту, 70) – Асано (Холтманн, 68), Лосилла, Штегер, Фёрстер (Гуральский, 68) – Цоллер (Ламбропулос, 85), Хофманн

"Бавария": Нойер – Павар (Мазрауи, 67), Упамекано, де Лигт, Эрнандес (Станишич, 62) – Киммих, Забитцер (Гравенберх, 62) – Коман, Сане – Мюллер (Гнабри, 67), Мане (Видович, 72)

Предупреждение: Янко 46

"Бавария" повторила прошлогодний кошмар "Бохума", снова разгромив парней Томаса Райса со счётом 7:0 на старте сезона. Несмотря на отьезд Роберта Левандовски в Каталонию, результативность "рекордмайстра" никуда не делась. 20 мячей в 4 матчах сезона, включая Суперкубок Германии, – с запасом лучший показатель во всей Европе. Ну и само собой, 100-процентный показатель побед.

До матча в итоговой победе мюнхенцев никто не сомневался. Но некоторые кадровые проблемы команды и желание Юлиана Нагельсманна провести небольшую ротацию дарили хозяевам надежду, что так страшно, как год назад, не будет. Мусиала, забивший в каждой игре сезона, получил повреждение, как и Гнабри не был готов к выходу в старте. Это разбило "фантастическую четвёрку" "Баварии" впереди, как успели окрестить новую атаку команды в новом сезоне, в которую вошли также Мане и Мюллер.

Но оказалось, что дело вовсе не в персоналиях, а в игровой системе. Коман и Сане заменили потерянных бойцов, впервые выйдя в старте, и уже на 4-й минуте француз ассистировал Лерою на первый гол в поединке. Спустя полчаса забил и Кингсли. Между ними поместился мяч Маттейса де Лигта, который также дебютировал с первых минут. Риман проигнорировал воздушную тревогу, неудачно сыграл на выходе, и голландец тут же заставил за это поплатится.

Затем наступил звёздный час Садио Мане. Сенегалец сначала забил рукой, мяч отменили, но он тут же забил уже легальным способом. А после перерыва положил 4-й гол в сезоне с пенальти. Кристиан Гамбоа забил во втором матче против "Баварии" на "Воновия Рурштадион", но на этот раз в свои ворота – костариканцу надоело смотреть на это всё, и ему захотелось присоединиться к действу. Напоследок забил и Гнабри.

И снова 0:7. Прямодушие "Бохума" в каком-то смысле даже очаровывает. То, с какой наивностью команда Райса продолжала играть в привычной атакующей манере, не глядя на счёт, вызвало изумление. С одной стороны, хочется уважить за попытку оставаться собой во что бы то ни стало, с другой – где-то это граничило с банальным желанием убежать от реальности, не обращая внимания на происходящее. Но больше всего это походило на домашнее насилие: вас не в первый раз избивают, а вы пытаетесь сделать вид, что ничего не произошло. А надо идти в полицию – потому что "Бавария" нелегально сильна.