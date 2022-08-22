РБ Лейпциг раздумывает над отставкой главного тренера

Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско может потерять пост наставника команды.

По информации немецкой прессы, руководители "быков" обеспокоены неудачным стартом команды в этом сезоне. "Лейпциг" набрал 2 очка, а также проиграл "Баварии" (3:5) матч за Суперкубок. Поэтому на него большое давление со стороны руководства клуба. Генеральный директор Оливер Минцлафф говорит, что команда плохо начала этот сезон.

Внутри клуба Тедеско высоко ценится за его усердие. Он приходит на тренировочную базу первым утром и уходит последним вечером. Он также имеет очень хорошие отношения с командой и много общается с игроками. Также он выиграл первый титул в истории клуба.

Поэтому Тедеско точно будет руководить действиями подопечных в матче против "Вольфсбурга" в субботу. Но ему нужно победить, чтобы остаться в клубе. На данный момент команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.