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Бундеслига. Фрайбург добывает очередную сухую победу

Германия
(1 голосов)

Снова Грифо, снова 1:0

Бундеслига. Фрайбург добывает очередную сухую победу

Фото: SC Freiburg, Twitter

Новина українською

Бундеслига, 4-й тур

Фрайбург, "Европа-Парк Штадион"

"Фрайбург" – "Бохум" 1:0

Гол: Грифо 48

Нереализованный пенальти: Грифо 48 (вратарь)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Сидийя – Кейтель (Вагнер, 84), Хефлер – Грифо (Вайсхаупт, 74), Шаллаи (Гульде, 87), Доан (Чон, 74) – Грегорич (Петерсен, 73)

"Бохум": Риман – Стафилидис (Янко, 53), Хайнц, Машович, Гамбоа (Ордец, 85) – Лоссила, Гуральский (Осей-Туту, 75) – Холтманн, Штегер, Асано (Хофман, 75) – Цоллер

Предупреждения: Шаллаи 77, Хефлер 83 – Стафилидис 42, Риман 48

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В статье: Бохум Фрайбург
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