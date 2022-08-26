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Бундеслига. Фрайбург добывает очередную сухую победу
Снова Грифо, снова 1:0
Фото: SC Freiburg, Twitter
Бундеслига, 4-й тур
Фрайбург, "Европа-Парк Штадион"
"Фрайбург" – "Бохум" 1:0
Гол: Грифо 48
Нереализованный пенальти: Грифо 48 (вратарь)
"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Сидийя – Кейтель (Вагнер, 84), Хефлер – Грифо (Вайсхаупт, 74), Шаллаи (Гульде, 87), Доан (Чон, 74) – Грегорич (Петерсен, 73)
"Бохум": Риман – Стафилидис (Янко, 53), Хайнц, Машович, Гамбоа (Ордец, 85) – Лоссила, Гуральский (Осей-Туту, 75) – Холтманн, Штегер, Асано (Хофман, 75) – Цоллер
Предупреждения: Шаллаи 77, Хефлер 83 – Стафилидис 42, Риман 48
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