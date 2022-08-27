Бундеслига. Дебютный гол Модеста, первые победы Лейпцига и Байера, лидерство Униона 

Бундеслига. 4-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Модест 32

"Герта": Кристенсен – Платтенхардт, Дардаи, Кемпф (Зельке, 80), Кенни – Боэтьюс (Йоветич, 55), Тузар, Сердар (Боатенг, 74) – Эджуке, Канга, Лукебакио (Рихтер, 74)

"Боруссия" Дортмунд: Кобель – Геррейру (Азар, 86), Шлоттербек, Хуммельс, Вольф (Менье, 67) – Озджан, Беллингем – Брандт, Ройс, Адейеми (Байно-Гиттен, 61) – Модест (Зюле, 86)

Антони Модест принёс “Боруссии” победу над “Гертой” благодаря единственному голу на 32-й минуте. Французский ветеран открыл счёт своим голам в новом клубе в классической манере – ударом головой. В поддержке к Модесту на фланге сегодня появился Карим Адейеми, восстановившись после травмы, но свои моменты тинейджер упустил. Всего Дортмунд был крайне агрессивен впереди, набив 3.37 ожидаемых гола. Но если бы не Модест, три очка команда могла и не набрать.

Впечатлил и ещё один новичок Дортмунда Салих Озджан, отметившийся ассистом. Также опорник ещё один раз проверил каркас ворот плотным ударом. Удивило только их распределение обязанностей с Беллингемом. Озджан был лидером по единоборствам в Бундеслиге в прошлой кампании. Но сегодня они с англичанином неожиданно поменялись ролями – у Джуда 5 отборов и 3 перехвата, в то время как Озджан активничал впереди.

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 2:0

Голы: Нкунку 5 (п), 90

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг (Шлагер, 82) – Хенрикс (Гвардиол, 42), Лаймер, Кампль (Хайдара, 64), Раум – Ольмо – Нкунку, Силва (Вернер, 64)

"Вольфсбург": "Вольфсбург": Кастельс – Баку, Лакруа, Ван де Вен, Отавио – Гилавоги (Ф. Нмеча, 46), Арнольд (Сванберг, 72) – Каминьский (Мармуш, 46), Крузе, Филипп (Брекало, 59) – Л. Нмеча (Вальдшмидт, 59)

Предупреждения: Хенрикс 8, Лаймер 47, Вернер 88 – Арнольд 26, Отавио 51, Баку 53

Наконец первую победу в сезоне одержал “РБ Лейпциг”. “Быки” и сегодня не блистали реализацией, но были настолько лучше “волков”, что этого хватило. 3 очка принёс дубль лучшего игрока прошлого сезона Бундеслиги Кристофера Нкунку. Нико Ковач повторил свой трусливый план игры с матча с “Баварией”, и вновь проиграл со счётом 2:0. Без разгрома, но и без всяких контршансов.

Первый мяч француз забил с пенальти в дебюте встречи, а второй положил на последней минуте основного времени с передачи Вернера. Тимо вышел на полчаса и отметился вторым результативным действием после возвращения. Забавная смена ролей и здесь – до отъезд в Лондон именно Нкунку поставлял снаряды для Тимо. Теперь всё ровно наоборот.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Байер" 0:3

Голы: Паласиос 29, Фримпонг 39, 41

Удаление: Инкапье 77 (гости)

Гельзенкирхен, "Вельтинс"

"Шальке" – "Унион" 1:6

Голы: Бюльтер 31 (п) – Торсбю 6, Беккер 36, 46, Хаберер 45+3, Михель 87, 90

Зинсхайм, "Презеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Аугсбург" 1:0

Гол: Гайгер 38