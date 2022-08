Форвард Штутгарта близок к переходу в Вулверхэмптон. Ранее игроком интересовалась Бавария

Австрийский форвард "Штутгарта" Саша Калайджич может вскоре покинуть клуб. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в нападающем немецкого клуба крайне заинтересован "Вулверхэмптон Уондерерс".

Sasa Kalajdzic won’t be in Stuttgart squad to face Köln. He was not even involved in training today, requested by the player and agreed with the manager. ????⚪️ #transfers Wolves offered €15m two days ago, rejected - as Stuttgart are asking for €20/25m fee to sell Kalajdzic. pic.twitter.com/dt8e5DclHN

По информации журналиста, "Штутгарт" отклонил первое предложение англичан за игрока в размере 15 миллионов евро. Однако, сам Калайджич и его клуб ожидают получить новое улучшенное предложение: от 20 до 25 миллионов.

More on Saša Kalajdžić. He asked the club and manager to be excluded by squad for Koln game as expectation is to receive a new bid within 24/48h from Wolves. ???????? #WWFC



Been told Wolverhampton are prepared to submit new proposal - price tag around €20/25m. pic.twitter.com/2RMssFPsad