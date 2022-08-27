Бундеслига, 4-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Боруссия" Менхенгладбах 1:1

Голы: Сане 83 – Тюрам 43

"Бавария": Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер (Мусиала, 67) – Коман, Сане (де Лигт, 86) – Мюллер, Мане (Гнабри, 68)

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли, Итакура, Эльведи, Нетц – Коне (Янчке, 85), Крамер – Хофманн (Херрман, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Плеа (Вольф, 52) – Тюрам

Предупреждения: Киммих 63, Забитцер 63, Сане 80, Нагельсманн 81, Павар 90+6 – Плеа 37

"Боруссия" Менхенгладбах в четвёртый раз кряду оставляет "Баварию" Юлиана Нагельсманна без победы. В прошлом сезоне "жеребцы" забрали у "рекордмайстра" 4 очка в Бундеслиге и нанесли пощёчину в Кубке с теми самыми 5:0. Но после рекордного старта в этом сезоне с 15 голами в трёх турах мало кто верил в то, что Гладбаху удастся остановить "Баварию". Но "Боруссия" сделала это снова!

Даниэль Фарке не хотел повторить судьбы "Бохума", и выбрал единственный план, который мог теоретически сработать против "Баварии". А именно супердисциплинированная игра в обороне, где в защите до упора отрабатывали не только вингеры Хофманн и Плеа, но даже единственный форвард Тюрам. В атаке план предельно простой – без конца забрасывать за спину на всё того же Тюрама, который едва сумел покинуть поле самостоятельно после 90 минут – настолько набегался.

Даже такой план, при всем добросовестном исполнении игроков гостей, подразумевал небольшой изъян. А именно 19 сейвов Яна Зоммера, которые он совершил в этом матче. Швейцарец был в работе буквально с первой минуты, когда отразил удар Упамекано головой, затем был умопомрачительный двойной сейв ногами в дуэле против Мане, отраженный выход один на один против Сане и ещё с десяток блестящих прыжков по углам после ударов со средней-дальней дистанции.

"Боруссия" в очень энергозатратной манере, но всё же уверенно сдерживала "Баварию" в первом тайме. Мане дважды забил с офсайда, было много кроссов, дальних ударов, но ни одного явного голевого момента. Это и есть обратная сторона от ухода Левандовски, который мог трансформировать в гол любое касание в штрафной площади.

У гостей прошла единственная атака, и она оказалась результативной. Всё благодаря зеваке Дайо Упамекано. Вынос после аута у своих ворот от Крамера оказался голевой передачей после того, как Упамекано промазал по мячу в центре поля. Тюрам убежал от соотечественника и пробил Нойера 1 в 1. Вот они риски при игре с настолько радикально высокой линией обороны.

После перерыва "Боруссия" надёжно отзащищалась ещё 15 минут, после чего силы у гостей иссякли, и вся надежда оставалась на Зоммера. Ян провёл лучшую игру в истории, но один из 20 ударов в створ своих ворот он отразить всё же не смог. Сане пробил неотразимо точно и сильно, да ещё и с близкого расстояния. Нагельсманн напоследок покосплеил Гвардиолу, выпустив де Лигта в центр нападения, но счёт так и остался ничейным. 1:1.

Сегодня мы во всей красе увидели обратную сторону гибкой атаки "Баварии", которая здорово запугала всю Германию в первых турах. Обратная сторона этой гибкости – неясность. Раньше в трудный момент все бы просто нагружали Левандовски, его же голову искали бы этими пулемётными навесами с флангов. В этой игре "Бавария" создала нехилое количество моментов, но у Садио Мане был плохой день. У Роберта таких дней в календаре не бывало.