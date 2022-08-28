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Нагельсманн: Ужасная работа рефери. Однако, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне

Германия
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Наставник доволен своими игроками

Нагельсманн: Ужасная работа рефери. Однако, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн раскритиковал судью после ничьей в матче Бундеслиги с "Боруссией" из Менхенгладбаха (1:1):

"У нас было 35 ударов по воротам, это неплохо. Я раздосадован, потому что мы играли хорошо, а судья, к сожалению, решал все спорные ситуации в пользу "Гладбаха". Единственное, в чем я могу обвинить свою команду, так это в том, что мы не использовали свои моменты.

Ужасная работа рефери. Было около 20 фолов, которые можно было рассудить в любую сторону, и все они были в пользу "Гладбаха". Теперь меня, наверное, оштрафуют.

Несмотря на результат, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне", – сказал коуч.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany

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