Нагельсманн: Ужасная работа рефери. Однако, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне

Тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн раскритиковал судью после ничьей в матче Бундеслиги с "Боруссией" из Менхенгладбаха (1:1):

"У нас было 35 ударов по воротам, это неплохо. Я раздосадован, потому что мы играли хорошо, а судья, к сожалению, решал все спорные ситуации в пользу "Гладбаха". Единственное, в чем я могу обвинить свою команду, так это в том, что мы не использовали свои моменты.

Ужасная работа рефери. Было около 20 фолов, которые можно было рассудить в любую сторону, и все они были в пользу "Гладбаха". Теперь меня, наверное, оштрафуют.

Несмотря на результат, я считаю, что это была наша лучшая игра в сезоне", – сказал коуч.