Мюллер: Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против Баварии

Томас Мюллер дал комментарий об игре Яна Зоммера, отбившего 19 из 20 ударов "Баварии" в матче 4-го тура Бундеслиги (1:1):

"Мы все знаем, что Ян Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против "Баварии".

Да, сегодня не все наши удары по его воротам были неберущимися, но его было практически невозможно пробить.

Болельщикам было интересно следить за этой игрой. Результатом я недоволен. Если нам нужно столько моментов, чтобы забить всего один гол, то надо взглянуть на себя со стороны", – сказал игрок "Баварии".