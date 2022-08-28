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Мюллер: Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против Баварии
Нападающий высказался о вчерашней ничьей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Мюллер дал комментарий об игре Яна Зоммера, отбившего 19 из 20 ударов "Баварии" в матче 4-го тура Бундеслиги (1:1):
"Мы все знаем, что Ян Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против "Баварии".
Да, сегодня не все наши удары по его воротам были неберущимися, но его было практически невозможно пробить.
Болельщикам было интересно следить за этой игрой. Результатом я недоволен. Если нам нужно столько моментов, чтобы забить всего один гол, то надо взглянуть на себя со стороны", – сказал игрок "Баварии".
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