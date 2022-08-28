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Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче
Игроку удалось невозможное
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Боруссии" Менхенгладбах Ян Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном поединке.
В субботнем матче против "Баварии" швейцарский голкипер "Боруссии" спас команду 19 раз, чем обеспечил своему клубу ничью с грандом немецкого футбола (1:1).
Тем самым 33-летний швейцарец побил рекорд Александра Шволова, который в январе 2022 года совершил только 14 сейвов в составе "Герты" против "Баварии".
Yann Sommer broke the Bundesliga record for most saves in a match with 19 ???????? @bundesliga_EN pic.twitter.com/aJiL9kTtoq— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2022
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