Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче

Голкипер "Боруссии" Менхенгладбах Ян Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном поединке.

В субботнем матче против "Баварии" швейцарский голкипер "Боруссии" спас команду 19 раз, чем обеспечил своему клубу ничью с грандом немецкого футбола (1:1).

Тем самым 33-летний швейцарец побил рекорд Александра Шволова, который в январе 2022 года совершил только 14 сейвов в составе "Герты" против "Баварии".

Yann Sommer broke the Bundesliga record for most saves in a match with 19 ???????? @bundesliga_EN pic.twitter.com/aJiL9kTtoq