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Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче

Германия
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Игроку удалось невозможное

Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Боруссии" Менхенгладбах Ян Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном поединке.

В субботнем матче против "Баварии" швейцарский голкипер "Боруссии" спас команду 19 раз, чем обеспечил своему клубу ничью с грандом немецкого футбола (1:1).

Тем самым 33-летний швейцарец побил рекорд Александра Шволова, который в январе 2022 года совершил только 14 сейвов в составе "Герты" против "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Ян Зоммер
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Источник:
ESPN

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