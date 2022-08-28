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Кёльн – Штутгарт 0:0. И снова ничья

Германия
(1 голосов)

"Козлы" и "швабы" в третий раз в сезоне поделили очки

Кёльн – Штутгарт 0:0. И снова ничья

Фото: IMAGO/Sportfoto Rudel

Новина українською

Бундеслига, 4-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Штутгарт" 0:0

"Кёльн": Швабе – Хектор, Шабо (Хюберс, 52), Килиан, Шмитц – Скири – Олесен (Дуда, 17), Мартель (Кайнц, 60), Шиндлер (Любичич, 60) – Дитц (Адамян, 46), Тильман

"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса (Каразор, 60), Ахамада, Эндо, Вагноман – Мвумпа (Штенцель, 76), Пфайффер, Фюрих (Мендоса, 61)

Предупреждения: Килиан 58, Любичич 86 – Каразор 79

Удаление: Пфайффер 56

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В статье: Штутгарт Кёльн
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