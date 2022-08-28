Германия
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Кёльн – Штутгарт 0:0. И снова ничья
"Козлы" и "швабы" в третий раз в сезоне поделили очки
Фото: IMAGO/Sportfoto Rudel
Бундеслига, 4-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Штутгарт" 0:0
"Кёльн": Швабе – Хектор, Шабо (Хюберс, 52), Килиан, Шмитц – Скири – Олесен (Дуда, 17), Мартель (Кайнц, 60), Шиндлер (Любичич, 60) – Дитц (Адамян, 46), Тильман
"Штутгарт": Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса (Каразор, 60), Ахамада, Эндо, Вагноман – Мвумпа (Штенцель, 76), Пфайффер, Фюрих (Мендоса, 61)
Предупреждения: Килиан 58, Любичич 86 – Каразор 79
Удаление: Пфайффер 56
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