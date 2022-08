Милан подписал защитника Шальке Малика Тиава

Защитник "Шальке" Малик Тиав перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний немец подписал соглашение до 2027 года.

Time to welcome Thiaw ???????? #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/RdbkrFAtcB

Николо Скиры сообщает, что "россонери" заплатили 5 миллионов евро + бонусы.

Now it’s official! Malick #Thiaw to #ACMilan from #Schalke for €5M + bonuses. Contract until 2027. Confirmed! #transfers pic.twitter.com/VV7ALrSGKc