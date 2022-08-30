Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан подписал защитника Шальке Малика Тиава
Усиление на перспективу
Фото: acmilan.com
Защитник "Шальке" Малик Тиав перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний немец подписал соглашение до 2027 года.
Time to welcome Thiaw ???????? #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/RdbkrFAtcB— AC Milan (@acmilan) August 29, 2022
Николо Скиры сообщает, что "россонери" заплатили 5 миллионов евро + бонусы.
Now it’s official! Malick #Thiaw to #ACMilan from #Schalke for €5M + bonuses. Contract until 2027. Confirmed! #transfers pic.twitter.com/VV7ALrSGKc— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2022
Тиав в прошлом сезоне провел за "Шальке" 32 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Германии U21 в 6 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Тоттенхэм - out: Теперь только один клуб хочет подписать Малиновского
- Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе
- Почти 500 уничтоженных в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 29 августа
- Спас 19 раз. Как Зоммер побил рекорд Бундеслиги по количеству сейвов в одном матче
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО