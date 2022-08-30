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Милан подписал защитника Шальке Малика Тиава

Германия
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Милан подписал защитника Шальке Малика Тиава

Фото: acmilan.com

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Защитник "Шальке" Малик Тиав перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба. 21-летний немец подписал соглашение до 2027 года.

Николо Скиры сообщает, что "россонери" заплатили 5 миллионов евро + бонусы.

Тиав в прошлом сезоне провел за "Шальке" 32 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Германии U21 в 6 миллионов евро.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Милан
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Источник:
acmilan.com

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