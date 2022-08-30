Кубок Германии, первый раунд

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"Тевтония Оттензен" – "РБ Лейпциг" 0:8

Голы: Вернер 19, 20, 43, Силва 40, 53, Форсберг 56, Нкунку 77, Ольмо 89

"РБ Лейпциг": Бласвих – Гвардиол (Ольмо, 57), Орбан, Симакан (Ба, 62) – Раум (Новоа, 68), Хайдара (Хенрикс, 57), Шлагер, Собослаи – Форсберг – Вернер (Нкунку, 57), Силва

"РБ Лейпциг" оторвался на представителе четвёртого дивизиона чемпионатов, разгромив "Тевтонию Оттензен" со счётом 0:8 в первом раунде Кубка Германии. Побоище должно было состояться ещё перед стартом Бундеслиги, но из-за участия в Суперкубке "быки" сыграли отложенную игру лишь сегодня. Клуб из Гамбурга был номинальным хозяином матча, но из-за несоответствия их стадиона требованием игру перенесли на "Ред Булл Арену", что облегчило жизнь РБ донельзя.

"РБ Лейпциг" вошёл в сезон не в лучших кондициях, поэтому наставник решил использовать поединок для набора формы игроков. Тедеско выставил вполне боеспособный состав – за исключением Гулачи и Нкунку основа была при деле. Гласвих на воротах, Шлагер в опорной зоне и экспериментальная роль Собослаи в роли вингбека (заигрывания с ролью Льоренте в "Атлетико" и Лофтус-Чика в "Челси") – вот и все неожиданности.

Бедолаги полупрофи получили по четыре в каждом из таймов. В первой половине буйствовал Тимо Вернер, закончивший матч с хет-триком и ассистом. Затем подключился Андре Силва (2+2), сыгравший первые 90 минут за сезон. Эмиль Форсберг забил пяткой, и ещё дважды ассистировал. Особенно лихо получилась его скрытая передача на Тимо. После перерыва вышли Нкунку и Ольмо, и тоже отличились по разу.

0:8. Неплохая разминка перед "Айнтрахтом" и "Шахтёром" во вторник. Состав набрал тонус, а Тимо Вернер получил очередной буст уверенности, так недостающий ему в его английской главе карьеры.