Сити ведет переговоры о покупке центрбека Боруссии Дортмунд

"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Боруссии" Дортмунд Мануэля Аканджи, сообщает Sky Sports. Немцы хотят за защитника от 15 до 20 миллионов евро.

У "Сити" Лапорт не провел ни одного матча в новом сезоне из-за травмы.

Сам Аканджи выпал из основной обоймы "Дортмунда" после прихода Зюле из "Баварии" и Шлоттерберга из "Фрайбурга".

В прошлом сезоне Аканджи провел за "Боруссию Д" 36 матчей, забил 1 гол и получил всего 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.