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Сити ведет переговоры о покупке центрбека Боруссии Дортмунд
Защитников много не бывает
Фото: twitter.com/BVB
"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Боруссии" Дортмунд Мануэля Аканджи, сообщает Sky Sports. Немцы хотят за защитника от 15 до 20 миллионов евро.
У "Сити" Лапорт не провел ни одного матча в новом сезоне из-за травмы.
Сам Аканджи выпал из основной обоймы "Дортмунда" после прихода Зюле из "Баварии" и Шлоттерберга из "Фрайбурга".
В прошлом сезоне Аканджи провел за "Боруссию Д" 36 матчей, забил 1 гол и получил всего 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.
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