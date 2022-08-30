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Сити ведет переговоры о покупке центрбека Боруссии Дортмунд

Германия
(1 голосов)

Защитников много не бывает

Сити ведет переговоры о покупке центрбека Боруссии Дортмунд

Фото: twitter.com/BVB

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"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Боруссии" Дортмунд Мануэля Аканджи, сообщает Sky Sports. Немцы хотят за защитника от 15 до 20 миллионов евро.

У "Сити" Лапорт не провел ни одного матча в новом сезоне из-за травмы.

Сам Аканджи выпал из основной обоймы "Дортмунда" после прихода Зюле из "Баварии" и Шлоттерберга из "Фрайбурга".

В прошлом сезоне Аканджи провел за "Боруссию Д" 36 матчей, забил 1 гол и получил всего 3 предупреждения. Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Мануэль Аканджи
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Источник:
skysports.com

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