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Боруссия Менхенгладбах арендовала Вайгля
Поиграл за обе из "Боруссий"
Фото: твиттер Боруссии Менхенгладбах
"Боруссия" Менхенгладбах объявила о подписании полузащитника "Бенфики" Юлиана Вайгля. Аренда до конца сезона.
Transfermarkt отмечает, что в соглашении предусмотрена опция выкупа.
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Юлиан приходил в "Бенфику" из "Боруссии" Дортмунд в январе 2020-го за 20 миллионов евро.
Соглашение Вайгля с "Бенфикой" рассчитано до лета 2024-го.
В прошлом сезоне Вайгль провел за "Бенфику" 48 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 22 миллиона евро.
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