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Боруссия Менхенгладбах арендовала Вайгля

Германия
(1 голосов)

Поиграл за обе из "Боруссий"

Боруссия Менхенгладбах арендовала Вайгля

Фото: твиттер Боруссии Менхенгладбах

Новина українською

"Боруссия" Менхенгладбах объявила о подписании полузащитника "Бенфики" Юлиана Вайгля. Аренда до конца сезона.

Transfermarkt отмечает, что в соглашении предусмотрена опция выкупа.

Юлиан приходил в "Бенфику" из "Боруссии" Дортмунд в январе 2020-го за 20 миллионов евро.

Соглашение Вайгля с "Бенфикой" рассчитано до лета 2024-го.

В прошлом сезоне Вайгль провел за "Бенфику" 48 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 22 миллиона евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Боруссия (Менхенгладбах) Юлиан Вайгль
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