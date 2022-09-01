Боруссия Менхенгладбах арендовала Вайгля

"Боруссия" Менхенгладбах объявила о подписании полузащитника "Бенфики" Юлиана Вайгля. Аренда до конца сезона.

Transfermarkt отмечает, что в соглашении предусмотрена опция выкупа.

Юлиан приходил в "Бенфику" из "Боруссии" Дортмунд в январе 2020-го за 20 миллионов евро.

Соглашение Вайгля с "Бенфикой" рассчитано до лета 2024-го.

В прошлом сезоне Вайгль провел за "Бенфику" 48 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 22 миллиона евро.