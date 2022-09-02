Боруссия Д – Хоффенхайм 1:0. Тоска по Холанду и вторая молодость Хуммельса

"Боруссия" одержала четвёртую победу в пяти турах, одолев "Хоффенхайм". Это позволило команде Эдина Терзича как минимум до завтра возглавить турнирную таблицу, когда лидеры "Бавария" и "Унион" сойдутся лицом к лицу, а "Фрайбург" будет ждать трудный выезд на "БайАрену". Сегодняшние три очка были действительно заслуженными, но удивляет манера, в которой они были добыты.

Дортмунд второй раз подряд и третий раз в сезоне побеждает со счётом 1:0. И нет, Эдин Терзич внезапно не мутировал в Жозе Моуриньо. "Боруссия" как и прежде пытается играть в яркий атакующий футбол, но вместе с отъездом Эрлинга Холанда улетучилась и вся атакующая мощь команды. Модест славится другими качествами, и партнёрам пока нужно время на то, чтобы перестроиться. К примеру, Брандт сегодня несколько раз отправлял 34-летнего ветерана в забег так, словно тот умеет бегать как новая звезда Манчестера.

Адейеми снова травмирован, Аллер ещё нескоро дебютирует, а Мукоко не готов тащить на таком уровне на постоянной основе. Вот и остаётся бедолага Марко Ройс, забивший второй мяч в сезоне, и второй победный. Капитан стал первым игроком команды, забившим больше одного в кампании. До матча с "Хоффенхаймом" было 10 голов и 10 разных авторов. Терзичу стоило бы взять пример с Нагельсманна, решившего задачу потери главного голеадора гибкостью атаки. А БД всё ещё заточена создавать на единственного форварда, который и качествами, и классом существенно отличается от предшественника.

Проблемы в защите тоже никуда не делись, несмотря на амбициозные подписания Нико Шлоттербека и Никласа Зюле. Экс-защитник "Фрайбурга" ещё держит марку, хотя действительно расцветает лишь при переходах на тройку ЦЗ, когда Дортмунд переходит на удержание счёта. Зюле же украл у команды 3 очка в матче с "Вердером", и его пока не рискуют снова выпускать в бой. В итоге за всех разгребает ещё один динозавр команды – Маттс Хуммельс.

Хуммельс провёл абсолютно образцовый перфоманс, обретя вторую молодость на этот вечер. Маттс тушил регулярные пожары в штрафной и в коронном стиле блестяще начинал атаки. 6 отборов, 2 перехвата, один важный блок и 4 точных длинных передачи из 5.

Чемпион мира был на высоте, его товарищ Марк тоже. Но надолго ли хватит двух старцев, учитывая их возраст и медицинскую карту? Остальная "Боруссия", за исключением разве что Джуда Беллингема, абсолютно мёртвая на старте сезона. А тут ещё и Байно-Гиттенс пополнил и без того полный лазарет, а также прилетели дурные вести про Дауда – хавбек не сыграет минимум до ноября. Дортмунд ждут очень трудные недели.

Бундеслига, 5-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Хоффенхайм" 1:0

Гол: Ройс 16

"Боруссия": Кобель – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф (Зюле, 83) – Беллингем, Озджан – Брандт (Рейна, 83), Ройс (Мукоко, 90+2), Байно-Гиттенс (Азар, 44) – Модест

"Хоффенхайм": Бауманн – Кабак, Фогт, Акпогума – Сков (Кадержабек, 46), Прёмель (Даббур, 71), Гайгер (Руди, 46), Анхелиньо – Баумгартнер (Дамар, 46) – Крамарич, Рюттер (Ларсен, 86)

Предупреждения: Ройс 57, Беллингем 57, Хуммельс 76 – Сков 35, Фогт 57, Кабак 64, Крамарич 80