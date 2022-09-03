Президент Баварии: У нас есть амбиции выиграть Лигу Чемпионов. Конкуренты - Реал, ПСЖ, Ман Сити и Ливерпуль

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов:

– Кто главные конкуренты "Баварии" в борьбе за победу в Лиге чемпонов?

– Всегда нужно помнить о "Реале". На мой взгляд, есть еще "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен". Но у нас в "Баварии" есть амбиции выиграть титул.

– Значит, соперников не боитесь?

– Нет, нам нет нужды бояться. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи.

Нам не повезло с "Челси" в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть "Дортмунду", – сказал Герберт Хайнер.