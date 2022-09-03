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Президент Баварии: У нас есть амбиции выиграть Лигу Чемпионов. Конкуренты - Реал, ПСЖ, Ман Сити и Ливерпуль
Функционер понимает, что борьба не будет простой
Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов:
– Кто главные конкуренты "Баварии" в борьбе за победу в Лиге чемпонов?
– Всегда нужно помнить о "Реале". На мой взгляд, есть еще "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен". Но у нас в "Баварии" есть амбиции выиграть титул.
– Значит, соперников не боитесь?
– Нет, нам нет нужды бояться. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи.
Нам не повезло с "Челси" в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть "Дортмунду", – сказал Герберт Хайнер.
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