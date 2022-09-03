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Президент Баварии: У нас есть амбиции выиграть Лигу Чемпионов. Конкуренты - Реал, ПСЖ, Ман Сити и Ливерпуль

Германия
(1 голосов)

Функционер понимает, что борьба не будет простой

Президент Баварии: У нас есть амбиции выиграть Лигу Чемпионов. Конкуренты - Реал, ПСЖ, Ман Сити и Ливерпуль

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов:

– Кто главные конкуренты "Баварии" в борьбе за победу в Лиге чемпонов?

– Всегда нужно помнить о "Реале". На мой взгляд, есть еще "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен". Но у нас в "Баварии" есть амбиции выиграть титул.

– Значит, соперников не боитесь?

– Нет, нам нет нужды бояться. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи.

Нам не повезло с "Челси" в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть "Дортмунду", – сказал Герберт Хайнер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов
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Источник:
Abendzeitung

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