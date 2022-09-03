  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн: У нас пятый тур, так что мне плевать на третье место
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: У нас пятый тур, так что мне плевать на третье место

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч мюнхенцев о гостевой ничьей

Нагельсманн: У нас пятый тур, так что мне плевать на третье место

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с "Унионом" в рамках 5-го тура Бундеслиги.

"Я всегда хочу побеждать, и наша цель — завоевать титул. У нас все еще пятый тур, так что мне плевать на третье место", - рассказал Нагельсманн.

Читайте такжеБундеслига. Унион остановил Баварию, Фрайбург захватил лидерство, Ковач познаёт дно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twiiter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде