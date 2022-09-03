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Нагельсманн: У нас пятый тур, так что мне плевать на третье место
Коуч мюнхенцев о гостевой ничьей
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с "Унионом" в рамках 5-го тура Бундеслиги.
"Я всегда хочу побеждать, и наша цель — завоевать титул. У нас все еще пятый тур, так что мне плевать на третье место", - рассказал Нагельсманн.
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Источник:Twiiter Bayern & Germany
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