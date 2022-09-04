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Бундеслига. Герта берёт первую победу в сезоне
Доди Лукебакио вытаскивает берлинцев из зоны вылета
Фото: Getty Images/Christian Kaspar-Bartke
Бундеслига, 5-й тур
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Герта 0:2
Голы: Лукебакио 57, Рихтер 90+3
Аугсбург: Гикевич – Бауэр, Гауэлеу, Гумны – Педерсен, Реджбечай (Петков, 82), Груэсо (Баумгартлингер, 36), Майер (Варгас, 46), Калиджури – Демирович (Нидерлехнер, 74), Бериша (Хан, 74)
Герта: Кристенсен – Платтенхардт, Кемпф, Уремович, Кенни – Сердар (Боэтиюс, 58), Шуньич, Тузар – Эджуке (Рихтер, 69), Канга (Зельке, 83), Лукебакио (Дардаи, 83)
Предупреждения: Груэсо 31, Бериша 72 – Уремович 23
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