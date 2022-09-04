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Бундеслига. Герта берёт первую победу в сезоне

Германия
(1 голосов)

Доди Лукебакио вытаскивает берлинцев из зоны вылета

Бундеслига. Герта берёт первую победу в сезоне

Фото: Getty Images/Christian Kaspar-Bartke

Новина українською

Бундеслига, 5-й тур

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Герта 0:2

Голы: Лукебакио 57, Рихтер 90+3

Аугсбург: Гикевич – Бауэр, Гауэлеу, Гумны – Педерсен, Реджбечай (Петков, 82), Груэсо (Баумгартлингер, 36), Майер (Варгас, 46), Калиджури – Демирович (Нидерлехнер, 74), Бериша (Хан, 74)

Герта: Кристенсен – Платтенхардт, Кемпф, Уремович, Кенни – Сердар (Боэтиюс, 58), Шуньич, Тузар – Эджуке (Рихтер, 69), Канга (Зельке, 83), Лукебакио (Дардаи, 83)

Предупреждения: Груэсо 31, Бериша 72 – Уремович 23

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В статье: Герта (Берлин) Аугсбург
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