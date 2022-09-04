Бундеслига. Майнц нанёс первое поражение Гладбаху

Бундеслига, 5-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Майнц" 0:1

Гол: Мартин 55

"Боруссия" М: Зоммер – Скалли (Нгуму, 82), Итакура, Эльведи (Фридрих, 46), Бенсебаини – Коне (Вайгль, 87), Крамер – Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 52) – Тюрам

"Майнц": Центнер – Ляйтш (Фернандеш, 81), Хак, Белль – Мартин, Кор, Баррейру (Фюльжени, 58), Видмер – Джэ Сон (Штах, 59) – Онисиво (Мустафа, 81), Буркардт (Бургзорг, 76)

Предупреждения: Коне 26 – Баррейру 39, Джэ Сон 42, Кор 88

Удаление: Итакура 53

Блестящее исполнение штрафного удара от Аарона Мартина принесло "Майнцу" третью выездную победу в сезоне. Контратакующий монстр Бо Свенссона ожидаемо создал проблемы "Боруссии", которая только приучается к контролю игры через короткий пас, и очень уязвима к соперникам, любящим играть вторым номером. Тем не менее, Гладбах показал очень приличный футбол, и только расточительность в завершении не позволила команде Даниэля Фарке избежать первого поражения в сезоне.

У "Боруссии" возникли проблемы в дебюте встречи, в ходе которого Яну Зоммеру снова пришлось поймать кураж, и совершить два блестящих сейва после ударов Видмера и Онисиво. Но вскоре хозяева приноровились к манере оппонента, и лишь небрежный финишинг Маркуса Тюрама не позволил Гладбаху уйти на перерыв при равенстве на табло. Француз за тайм нанёс 7 ударов, но то выбирал неудачный момент для удара, то защитники блокировали его удар в последний миг, то перекладина играла за голкипера Робина Центрнера.

Вторая половина началась для "Боруссии" худшим образом из возможных. На старт тайма Алассан Плеа был вынужден покинуть поле из-за травмы. Затем "жеребцы" пропустили редкий контрвыпад гостей, в ходе которого Итакура фолом последней надежды остановил Онисиво, и оставил свою команду в меньшинстве. Каково было разочарование японца, когда с этого же штрафного Аарон Мартин положил свой второй гол со штрафного в немецкой карьере, и вывел гостей вперёд.

Даже в меньшинстве команда Фарке выглядела острее, и у Хофманна с Штиндлем было по золотому шансу вырвать ничью для Гладбаха. Но обе попытки увенчались неудачей. Обидное поражение "Боруссии", но есть и хорошие новости. Команда Фарке очень убедительно смотрелась против максимально неудобного для них соперника, и заслуживала положительного результата сегодня. Возвращение Штиндля должно компенсировать потерю Плеа, а удачная интеграция Юлиана Вайгля и вовсе может вывести команду на новый уровень.