Шахтеру на заметку. Вернер провалился в Челси, но снова станет лидером Лейпцига

Несмотря на то, что лидером "Лейпцига" является Кристофер Нкунку (как ни крути, лучший игрок Бундеслиги по итогам прошлого сезона), повышенное внимание приковано именно к Тимо Вернеру. Нападающий вернулся из Лондона и сразу продемонстрировал, что в полном порядке. Создалось такое впечатление, что он никуда и не ехал - в первых 4 матчах отгрузил аналогичное количество мячей и отдал 2 ассиста. Приятный перформанс, особенно на фоне той нелестной картины, которая прослеживалась на Туманном Альбионе.

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С 2016 по 2020 год Вернер зафиксировал впечатляющую статистику — 90 голов и 40 результативных передач в 156 поединках, проведенных за "Лейпциг". Предполагалось, что немцу удастся вписаться в реалии английской Премьер-лиги — настолько качественно он выглядел на острие атаки. Тем не менее, на выходе произошло разочарование – Тимо хоть и приложил усилия к победе в Лиге чемпионов, однако, как следствие, превратился в ходячий мем. Заметим, в большинстве своем добродушный — игрок появился в медийной плоскости скромным, чувствительным парнем, так что британская пресса не стала его рвать на куски.

Но все познается в сравнении — если на родине Вернер воспринимался звездой и неотъемлемой частью сборной (по правде, у "манншафта" давно ощущался дефицит с позицией классического "наконечника"), то в "Челси" он выдал следующие цифры: 23 гола и 21 ассист в 89 встречах. Вроде бы и не ужасно, однако мало, чтобы оправдать потраченные 53 миллиона евро.

Как ни странно, Тимо неплохо стартовал на "Стемфорд Бридж" - в 9 турах АПЛ порадовал 7 эффективными действиями плюс в октябре-начале ноября 2020-го помог разгромить "Краснодар" и "Ренн". Но этим особо не удивишь местную привередливую публику — перед глазами мгновенно появляется пример Альваро Мораты, который здорово дебютировал и очень быстро был справедливо забракован тренерским штабом.

Когда ты отмечаешься только двумя мячами в 30 турах АПЛ, возникают логические вопросы. Вернер без сомнения принес пользу в ЛЧ, поразил ворота мадридского "Реала" в полуфинале, однако заработал репутацию расточительного исполнителя. Он мог оказаться в правильном месте в нужное время, но предательски промахнуться – тогда, когда этого категорически нельзя делать. Почему?

Проблема с тактикой и отсутствие пространства

Отдельный камень следует бросить в сторону Фрэнка Лэмпарда. Летом 2020-го лондонцы выложили за трансферы почти 250 миллионов евро, чем заставили тренера действовать гораздо более решительно. "Челси" уже не позиционировался как клуб, скелетом которого служила молодежь типа Тэми Абрахама или Мейсона Маунта, поэтому были поставлены куда более серьезные задачи.

Это не умаляет вину Вернера, но позволяет понять его логику. Прибегнув к хаотическим перестановкам, Лэмпард сознательно приглушил потенциал нападающего, и Тимо сам об этом намекнул: "У "Челси" у меня нет четкого амплуа".

Специфика состоит в том, что Фрэнк оказался верен своим идеалам и людям, позволившим ему закрепиться в Лондоне. Используя рисунок 4-3-3, менеджер не смог отказаться от Абрахама, ведь именно его усилиями проскочил в четверку лучших сезоном раньше. Как итог, Вернер переместился на фланг атаки — формально он мог исполнять роль вингера, но не столь продуктивно, как в качестве центрфорварда.

Тактическая мешанина стоила Лэмпарду должности. Томас Тухель, спасая положение, был более прагматичен в построении схемы и положился на людей, способных влиять на игру здесь и сейчас. Думая, как лучше применить Тимо, Тухель опустил игрока ниже и опробовал плеймейкером (это дало определенные плоды - во второй части АПЛ сезона 2020/21 Вернер оформил 4 ассиста).

Тогда же Томас заговорил об отсутствии пространства. Вернер, безусловно, имеет скорость и видение поля. Но и их недостаточно, чтобы поймать общий темп матча, наладить взаимосвязь с остальными партнерами и вовремя оценить эпизод. Бундеслига не предлагала соперников, которые будут так активно садиться низким блоком и не менее яростно прессинговать — там банально было больше времени на принятие решения. Поэтому Тухель говорил откровенно: "Вернер предпочитает играть на пространстве. Тимо очень быстрый, действует в передней линии, любит играть влево и принимать мяч в открытых зонах. Он привык играть в командах, которые подстроены под него и сверкал в системах заточенных на контратаки".

Знаете, этим же сейчас упрекают Кая Хаверца — Тимо ушел и вот эксперты взялись за автора победного гола в финале ЛЧ 2020/21. Он тоже недавно рассказал о миллисекундах, в течение которых необходимо анализировать ситуацию, и пожалел, что имеет аналогии с Вернером.

Неспособность перепрофилироваться, интенсивная персональная опека, из-под которой Тимо частенько не мог выйти, желание играть на "чистых" мячах и исключительно спереди - к ним добавим травмы и коронавирус. В конце концов все это наложилось и выделило еще один весомый недостаток.

Тимо оказался ментально неготов к такому уровню ответственности

Кому-то это может показаться неудачной шуткой — футболист, получая заоблачную зарплату, столкнулся с трудностями личностного характера и поэтому не выполняет профессиональные обязанности? Да, такое бывает (в конце концов, все мы люди) и это отнюдь не вызывает смех.

Сюжетов, в которых фигурируют не справившиеся с психологической нагрузкой игроки — масса. Достаточно вспомнить условных Андре Гомеша или Бояна Кркича — первый долго депрессировал, потому что после трансфера из "Валенсии" считал себя недостойным "Барселоны", другой — вообще стал жертвой панических атак и потерял перспективную карьеру.

Тимо не довел себя до такого плачевного состояния, однако нуждался в помощи — об этом он признался в августе 2021-го. На первый взгляд, это удивительно — недавно добытый кубок Лиги чемпионов, однозначно хороший повод для оптимизма. Но нет.

Вернер заявил следующее:

"Я думаю, что самое важное в футболе - это поддерживать менталитет, держать голову "свежей". В наши дни средства массовой информации становятся все более влиятельными. Конечно, когда ты играешь хорошо, ты везде герой, но когда ты выглядишь плохо, то это совсем другая история. Лучше отойти от этого и сосредоточиться на игре. Это не всегда легко, потому что есть медиа, которые нас окружают и не слишком честны".

Находясь в "Лейпциге", форвард был лидером, на которого не только играли, но и всячески поддерживали. "Быки" представляют собой все еще молодой проект, имеющий право на ошибку и соответственно лишенный безумного давления. Даже сейчас с выигрышем кубка Германии никто не ожидает от детища РБ чемпионства или сверхсерьезных подвигов в ЛЧ.

"Челси" - совсем другой уровень. Вернер не стоил фантастических денег, однако достаточных, чтобы попасть под придирчивый взгляд журналистов и фанатов. "Лейпциг" воспринимается в глазах подавляющего большинства людей придатком хладнокровной, прагматичной компании, но для Тимо стал семьей (что он неоднократно подчеркнул после возвращения). Новая страна, новая атмосфера, новый клуб расценивают тебя не как часть семьи, а претендента на чье-то место — можно сказать, немец проиграл конкуренцию в тот момент, как впервые ступил на газон "Стемфорд Бридж".

Отдельный момент – плохое знание языка и недостаточный стержень. В недавнем разговоре с прессой Вернер рассказал, что только теперь "может разговаривать на не очень хорошем английском". По понятным причинам исполнитель не всегда ладил с Фрэнком Лэмпардом и не мог уловить все рабочие нюансы. При этом, как отметили его бывшие партнеры, нападающий был душой раздевалки, компанейским, добрым и мягким. Хорошие черты, как для похода в кинотеатр с любимой девушкой, но не та модель поведения, которая аккумулирует силы в критический момент.

Заметьте, что с появлением Тухеля легче не стало — да, исчез языковой барьер, впрочем, требовательность тренера создала основу для токсических отношений.

"Вернер долго не забивал. Думать об этом - слишком долгое занятие. Тем более что кое-где вы не найдете слов. Футболист должен помогать сам себе. Если подписываешь контракт с "Челси", понимай, под какой попадешь давление. Нужно тренироваться и быть готовым выйти на замену. Нужно быть готовым ухватиться за возможность", - объяснил Тухель.

И даже здесь Вернер оказался в проигрыше — конфликт оказался локальным и быстро утих, потому что Томас мог оперировать результатом. Каким бы плохишем ни был Ромелу Лукаку, но у него не отнять эго — бельгиец сцепился с руководством "синих", пошел по головам и отстоял СОБСТВЕННЫЕ интересы.

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Сегодня Вернер характеризует себя более взрослым футболистом и ставит перед собой трезвые цели. "Последние два года сделали меня лучшим игроком, я стал более зрелым человеком. Я считаю, что приехать сюда и сказать: "Я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Лейпцигом" - это пока слишком, впрочем, у нас очень хорошая команда. Тем не менее, мы можем сыграть роль в этом соревновании".

Немца можно упрекнуть, что его вряд ли пригласят в команду с высокими амбициями. С другой стороны, кому-то важнее находиться там, где его знают, уважают и любят. Поэтому нет сомнений, что Тимо наберет форму и будет радовать новыми победами. Главное, чтобы не против "Шахтера".