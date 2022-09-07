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СМИ: Лейпциг может уволить главного тренера после разгрома от Шахтера
"Быки" уже определились с потенциальным кандидатом
Фото: rbleipzig
"РБ Лейпциг" намерен уволить главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо. В клубе в ближайшее время примут решение о судьбе наставника.
Руководство "быков" недовольно результатами команды на старте нового сезона. В пяти турах Бундеслиги "Лейпциг" набрал 5 очков при одной победе. Кроме того, в стартовом туре раунда Лиги чемпионов немецкая команда на своем поле потерпела разгромное поражение от донецкого "Шахтера" (1:4).
По информации журналиста, главным кандидатом на замену Тедеско считается бывший кочу "Боруссии" Дортмунд Марко Розе. 45-летний специалист — воспитанник "Лейпцига", ранее играл за команду в качестве футболиста.
В следующем туре чемпионата "Лейпциг" встретится с "Боруссией" Д 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов "быки" сыграют на выезде с "Реалом" 14 сентября.
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