СМИ: Лейпциг может уволить главного тренера после разгрома от Шахтера

"РБ Лейпциг" намерен уволить главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо. В клубе в ближайшее время примут решение о судьбе наставника.

Руководство "быков" недовольно результатами команды на старте нового сезона. В пяти турах Бундеслиги "Лейпциг" набрал 5 очков при одной победе. Кроме того, в стартовом туре раунда Лиги чемпионов немецкая команда на своем поле потерпела разгромное поражение от донецкого "Шахтера" (1:4).

По информации журналиста, главным кандидатом на замену Тедеско считается бывший кочу "Боруссии" Дортмунд Марко Розе. 45-летний специалист — воспитанник "Лейпцига", ранее играл за команду в качестве футболиста.

В следующем туре чемпионата "Лейпциг" встретится с "Боруссией" Д 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов "быки" сыграют на выезде с "Реалом" 14 сентября.