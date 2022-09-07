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Не простили поражение от Шахтера. Лейпциг уволил главного тренера
Немецкий клуб остался без наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско уволен со своей должности, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение было принято после поражения донецкому "Шахтеру" в Лиге чемпионов (1:4).
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Вместе с Тедеско команду покинули его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки.
36-летний специалист возглавил "Лейпциг" в декабре 2021 года. Под его руководством "быки" провели 38 матчей: 21 победа, 8 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 88:48.
После пяти сыгранных туров Бундеслиги "Лейпциг" идет 11-м в турнирной таблице. Команда набрала 5 очков, одержав 1 победу, 2 раза сыграв вничью и дважды проиграла.
Ранее СМИ называли потенциального кандидата на замену Тедеско.
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