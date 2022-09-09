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Спортивный директор Боруссии об отказе от Роналду: Наш состав и так хорош
Португалец уже не усиливает
Фото: twitter.com/Cristiano
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель объяснил причину отказа от подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
– Криштиану Роналду очень хотел перейти в "Боруссию". Почему вы не стали его подписывать?
– Наш состав и так хорош. Все остальное по данной теме уже было сказано.
Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно, – приводит слова Себастьяна Sport Bild.
Напомним, что Роналду хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. До конца трансферного окна агент португальца Жорже Мендеш так и не нашел клуб, готовый подписать 37-летнего нападающего.
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