Спортивный директор Боруссии об отказе от Роналду: Наш состав и так хорош

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель объяснил причину отказа от подписания нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

– Криштиану Роналду очень хотел перейти в "Боруссию". Почему вы не стали его подписывать?

– Наш состав и так хорош. Все остальное по данной теме уже было сказано.

Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно, – приводит слова Себастьяна Sport Bild.

Напомним, что Роналду хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. До конца трансферного окна агент португальца Жорже Мендеш так и не нашел клуб, готовый подписать 37-летнего нападающего.