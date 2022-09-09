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Бундеслига. Вердер трагично проигрывает Аугсбургу на своём поле

Германия
(1 голосов)

Второе домашнее поражение Бремена подряд

Бундеслига. Вердер трагично проигрывает Аугсбургу на своём поле

Фото: Imago Images

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Бундеслига, 6-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Аугсбург 0:1

Гол: Демирович 63

На 90+4 Дукш не реализовал пенальти (вратарь)

Вердер: Павленка (Цеттерер, 29) – Пипер, Велькович, Фридль – Гросс (Груев, 67) – Вайзер, Юнг (Бьюканан, 87), Шмид (Берк, 67), Стаге (Шмидт, 67) – Дукш, Фюллькруг

Аугсбург: Гикевич – Гумный, Бауэр, Гауэлеу – Хан, Груэсо, Реджбечай, Яго – Нидерлехнер (Майер, 78), Бериша (Калиджури, 90+7), Демирович (Йенсен, 70)

Предупреждения: Фюллькруг 38, Пипер 90+8 – Реджбечай 32, Бауэр 76, Гауэлеу 90+3, Груэсо 90+4

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В статье: Вердер (Бремен) Аугсбург
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