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Бундеслига. Вердер трагично проигрывает Аугсбургу на своём поле
Второе домашнее поражение Бремена подряд
Фото: Imago Images
Бундеслига, 6-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – Аугсбург 0:1
Гол: Демирович 63
На 90+4 Дукш не реализовал пенальти (вратарь)
Вердер: Павленка (Цеттерер, 29) – Пипер, Велькович, Фридль – Гросс (Груев, 67) – Вайзер, Юнг (Бьюканан, 87), Шмид (Берк, 67), Стаге (Шмидт, 67) – Дукш, Фюллькруг
Аугсбург: Гикевич – Гумный, Бауэр, Гауэлеу – Хан, Груэсо, Реджбечай, Яго – Нидерлехнер (Майер, 78), Бериша (Калиджури, 90+7), Демирович (Йенсен, 70)
Предупреждения: Фюллькруг 38, Пипер 90+8 – Реджбечай 32, Бауэр 76, Гауэлеу 90+3, Груэсо 90+4
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