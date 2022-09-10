Бавария – Штутгарт. Прогноз матча Бундеслиги на 10.09.2022

Бундеслига, 6-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Штутгарт 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

"Бавария" ръяно начала сезон с трёх крупных побед, попутно побив очередной рекорд Бундеслиги – 15 мячей за первые 270 минут кампании. Но в двух следующий турах "рекордмайстер" дал сбой – две ничьи 1:1 с "Боруссией" Менхенгадбах и "Унионом". Гладбах выжил благодаря 19 сейвам Яна Зоммера, а вот берлинцы реально закрыли соперника организованным низким блоком. И вся задумка Нагельманна с отсутствием номинального форварда начала давать сбой – неслучайно Садио Мане в обоих встречах не забивал.

А тут ещё и подступил плотный календарь, который из-за зимнего ЧМ совсем разбушевался. Комфортная победа над "Интером" (0:2) развеяла некоторые опасения по поводу игры "Баварии", но силы придётся распределять равномерно. Так что Сане, героя миланского матча, ждём в запасе. Его должен подменить Джамал Мусиала, так же свой шанс должен получить Горецка, который наконец вернулся после операции на колене.

Штутгарт

"Штутгарт" остаётся одной из четырёх команд, которые ещё не отпраздновали ни единой победы в чемпионате в новом сезоне. С другой стороны, в матче с командой Пеллегрино Матараццо легко никому не было: "швабы" четырежды сыграли вничью, разделив очки с "РБ Лейпциг", "Вердером", "Кёльном" и "Шальке". Две последние встречи пришлось доигрывать в меньшинстве, так что критиковать команду за результаты было бы излишним.

Чего команде действительно не хватает, так это решительных действий в атаке. После ухода Саши Калайджича в "Вулверхэмптон" в команде не осталось реальных страйкеров, о чём говорят 4 забитых мяча в 5 турах. Хуже дела только у "Бохума" (3 мяча). С этим должен помочь Гирасси, арендованный под занавес трансферного окна у "Ренна". У 26-летнего гвинейца было 9 голов в минувшей кампании Лиги 1. Вагноман и Пфайфер всё ещё дисквалифицированы, а Танги Кулибали под вопросом на матч из-за небольшого повреждения.

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Статистика и факты

Мане ещё не забивал на "Альянц Арене". Все 5 его голов за новый клуб пришлись на выездные встречи, включая три в рамках Бундеслиги

"Бавария" выиграла 18 из 20 последних встреч со "швабами"

Силас проведёт 40-ю игру в Бундеслиге. Всего у него 22 гола и 14 ассистов

Только две команды забили меньше "шваб" (4 гола)

Матараццо был сокурсником Нагельсманна, после чего работал помощником Юлиана в "Хоффенхайме"

Личные встречи

В Бундеслиге соперники провели 58 встреч. "Бавария" выиграла 39 из них, ещё 9 игр завершились вничью. У "Штутгарта", соответсвенно, 10 виктории. В прошлом сезоне "швабы" разделили очки здесь на "Альянц Арене", хотя 5 встреч до этого они проиграли, 4 из которых – разгромно.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Мане

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Штенцель, Эндо, Ахамада, Соса – Гирасси, Силас

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Штутгарт от UA-Футбол

"Бавария" обязана ответить после двух матчей без побед кряду. Джамал Мусиала должен вернуться в старт, а его 3 гола в трёх выходах в старте говорят сами за себя. В среднем тинейджер отмечается результативным действием каждые 64 минуты. Второй сезон подряд Джамал великолепно начинает кампанию. Ставка: Мусиала забьёт с коэффициентом 2.4.