Бундеслига. Лейпциг громит Дортмунд в первом матче Розе, Бавария снова делит очки

Бундеслига, 6-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 3:0

Голы: Орбан 6, Собослаи 45, Хайдара 84

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан (Хенрикс, 68), Орбан, Диалло (Гвардиол, 77), Раум – Лаймер (Кампль, 85), Шлагер – Нкунку, Форсберг (Хайдара, 78), Собослаи – Вернер (Силва, 85)

Боруссия: Мейер – Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Беллингем, Озджан (Нджинма, 69) – Вольф (Рейна, 59), Ройс, Брандт (Мукоко, 59) – Модест (Джан, 87)

Предупреждения: Лаймер 75 – Менье 58

Марко Розе блестяще начал свою карьеру в Лейпцига, в дебютной встрече расправившись со своими бывшими работодателями из Дортмунда. Розе перевёл команду на 4-2-3-1: усадил на лавку провального Йошко Гвардиола, выставив Диалло, впервые поставил в старт Шлагера, сожравшего центр поля на пару с Лаймером, а Собослаи наконец нашлось место в основе – хоть и слева в атаке. Вернер оказался на острие, а кто "пострадал", так это Симакан, вынужденный играть фулбека, и Нкунку, за которым был закреплён правый фланг.

"РБ Лейпциг" в своих лучших традициях накрывал соперника высоким прессингом, не давая соперник доходить до своих ворот (1 удар за первый тайм). А потом разрывал в быстрых вертикальных атаках. Орбан открыл счёт в дебюте с углового, а ещё один до перерыва провёл Собослаи. Симакан обезвредил Беллингема на чужой половине, отпасовал венгру, а тот пульнул в дальний угол с дальней дистанции. Пару убойных моментов имел Вернер, но блестящие открывания заканчивались неудачными решениями в чужой штрафной – типичный Тимо эпохи "Челси". Напоследок Вернер компенсировал свои недостатки ассистом на Хайдара.

Дортмунд снова выглядел потерянным. Ройса полностью прикрыли, а без него оставался лишь Брандт, который в очередном матче забрасывал пенсионеру Модесту на ход так, словно не заметил отъезда Эрлинга в Манчестер. В центре поля буквально за на все задачи распылялся Беллингем, шикарно отработав сзади, но на атаку англичанина уже не хватило. Защита – без комментариев, ведь сегодня в старте впервые вышел Никлас Зюле по кличке "тихий ужас". 3:0.

Судить о новом "РБ Лейпциг" надо будет в матчах с закрытыми середняками и аутсайдерами. Но Розе удалось удивительно быстро вернуть "красных быков" к заводским геген настройкам, и этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы смять нынешнюю "Боруссию" Дортмунд.

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Штутгарт 2:2

Гол: Тель 36, Мусиала 60 – Фюрих 57, Гирасси 90+2 (п)

Бавария: Нойер – Мазрауи (Станишич, 61), Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Тель (Сане, 61), Мусиала (Мане, 81), Гнабри (Гравенберх, 81) – Мюллер (Чупо-Мотинг, 69)

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос (Штенцель, 84), Антон, Ито – Мвумпа (Мендоса, 75), Эндо (Эглофф, 75), Каразор, Ахамада (Мийо, 84), Соса – Томаш (Фюрих, 46), Гирасси

Предупреждения: де Лигт 90+1, Сане 90+4 – Соса 4, Ито 59, Ахамада 79, Антон 81

После блестящей победы в Милане посреди недели самоуспокоение Юлиана Нагельсманна достигло предела. И это несмотря на две ничьи в двух последних турах, и приезд в гости на “Альянц Арену” команду экс-помощника Юлиана Матараццо с его “Штутгартом”, проигравшего лишь один раз в сезоне.

Логика Нагельсманна предельно ясная – Бундеслига всё равно никуда не денется, а посреди недели снова играть с европейским топ-клубом – нужно по доброй привычке последних лет уничтожить “Барселону” после их летней реновации. Поэтому была обильная ротация – Горецка впервые вышел в старте после операции на колене, Мусиала играл десятку, Мюллер – ложную девятку, а Матис Тель - правого инсайда. Эксперименты были интересными, оба тинейджера забили по голу – 17-летний Тель стал самым молодым автором гола “Баварии” в Бундеслиге, а 19-летний Мусиала положил невероятно зрелый мяч как для игрока своего возраста.

Но было немало сбоев, и они сказались на результате. Хрупкого Мусиалу зажал на фланге Мавропанос, забрал у него мяч и организовал ответный гол Фюриха. В компенсированное время “Штутгарт” вновь восстановил паритет – де Лигт привёз пенальти, уверенно реализованный Серу Гирасси. 2:2. Непоказательная, но уже третья кряду ничья “Баварии” в чемпионате. Которая тем не менее, пока не мешает Мюнхену идти на первом месте как минимум до матчей “Фрайбурга” и “Униона”.

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Байер 2:2

Голы: Сердар 55, Рихтер 74 – Демирбай 49, Шик 79

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Майнц 4:1

Голы: Крамарич 53, Прёмель 69, Даббур 80, Кадержабек 90+2 – Кор 83

Удаление: Хак 41 (гости)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Вольфсбург 0:1

Гол: Лакруа 60