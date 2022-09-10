Бундеслига. Шальке победил в битве неудачников

Бундеслига, 7-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс Арена

Шальке – Бохум 3:1

Голы: Дрекслер 38, Машович 73 (аг), Полтер 90+6 – Цоллер 51

Шальке: Шволов – Мор, Йосида, ван ден Берг, Матричани – Флик, Краус (Граймль, 87) – Бюльтер, Дрекслер (Полтер, 68), Ларссон (Саласар, 57) – Теродде (Караман, 87)

Бохум: Риман – Соарес (Мбусси, 85), Ламбропулос, Машович, Гамбоа (Янко, 46) – Фёрстер (Остерхаге, 77), Лосилла – Асано (Холтманн, 4), Штёгер, Цоллер (Осеи-Туту, 77) – Хофманн

Предупреждения: Шволов 86, Флик 86 – Цоллер 9, Лосилла 29, Соарес 82

Заключительный матч субботнего игрового дня в Бундеслиге пришёлся на двух главных неудачников старта кампании. "Шальке" до сегодняшнего матча не имел побед после возвращения в Бундеслигу, у "Бохума" же вообще не было очков. Поэтому эти двое и оказались на самом дне турнирной таблицы, хотя Гельзенкирхен в итоге зону вылета покинул.

"Шальке" повёл в конце первого тайма – Доминик Дракслер удачно сыграл на добивании после ошибки Римана. После перерыва Цоллер счёт сравнял – шикарный розыгрыш аута неожиданно превратился в убийственный контрвыпад.

В заключительные 20 минут "Шальке" двинулся в атаку, и не прогадал. Сначала стандарт позволил выйти вперёд – Машович переправил мяч в свои ворота после пушечной подачи Саласара. А последний гвоздь забил Себастьян Полтер на 6-й добавленной минуте. Вновь стандарт, и Полтер умудрился с 11-метровой отметки положить мяч в угол головой. 3:1.

"Шальке" впервые в сезоне празднует победу, и эти три очка были полностью заслуженными. А вот "Бохум" в новой кампании совсем безнадёжен. 0 очков по итогам 6 туров. Томас Райс рискует лишиться тренерского кресла команды, хотя вряд ли много кто мог бы справиться с этой командой лучше.