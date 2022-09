Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом

Несколько неназванных игроков мюнхенской "Баварии" недовольны действиями главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild.

По информации источника, футболистов немецкой команды поразил тот факт, что после ничьей со "Штутгартом" (2:2) наставник раскритиковал только их, вместо того, чтобы взять часть вины на себя.

На счету мюнхенцев 3 победы и 3 ничьи в нынешнем сезоне. На данный момент "Бавария" занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, впереди "Унион" и "Фрайбург". Следующий поединок команда проведет 13 сентября - против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Within the dressing room, some players believe that Nagelsmann should also question his own tactics. For them, it was striking that the coach didn't publicly express a word of self-criticism after the game on Saturday, instead he just put the responsibility on the team [@BILD]