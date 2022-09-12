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Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом

Германия
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Настроение в немецкой команды неспокойное

Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом

Getty Images

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Несколько неназванных игроков мюнхенской "Баварии" недовольны действиями главного тренера Юлиана Нагельсманна, сообщает Bild.

По информации источника, футболистов немецкой команды поразил тот факт, что после ничьей со "Штутгартом" (2:2) наставник раскритиковал только их, вместо того, чтобы взять часть вины на себя.

На счету мюнхенцев 3 победы и 3 ничьи в нынешнем сезоне. На данный момент "Бавария" занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, впереди "Унион" и "Фрайбург". Следующий поединок команда проведет 13 сентября - против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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