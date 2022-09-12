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Матчу Марсель – Айнтрахт присвоили самую высокую степень угрозы безопасности

Германия
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Степень риска возросла после стычек на матче Ницца – Кельн

Матчу Марсель – Айнтрахт присвоили самую высокую степень угрозы безопасности

Фото: https://twitter.com/Eintracht

Новина українською

Матч Лиги чемпионов между "Марселем" и "Айнтрахтом" оценили на 5 балов из 5 по степени возможных проблем с безопасностью, сообщает GFFN со ссылкой на RMC. Для немецких болельщиков продано 3 300 билетов.

Тем не менее, местная полиция ожидает, что включая болельщиков без билетов на матч прибудет около 5000 тысяч фанатов.

Напомним, что у франкфуртских фанатов уже есть сомнительная репутация, после того, как они выкупили значительно больше ожидаемого количества мест на матче Лиги Европы против "Барселоны" в прошлом сезоне.

"Марсель" предпринял меры, чтобы предотвратить стычки. Клуб решил не продавать около 1500 билетов на стадионе, чтобы между гостевыми и домашними секторами была "буферная зона" в виде пустых мест.

До событий четверга на матче "Ницца" – "Кельн" матч оценивался по степени риска для безопасности на стадионе на 4 бала из пяти, но после того как фанаты немецкой команды прорвались на сектор болельщиков "Ниццы" и сорвали начало встречи, матчу "Марсель" – "Айнтрахт" дали 5 из 5 баллов.

Матч начнется завтра, 13 сентября, в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Ницца Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Кёльн
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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