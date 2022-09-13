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Аутсайдер Бундеслиги остался без главного тренера

Германия
(1 голосов)

За клуб играет Иван Ордец

Аутсайдер Бундеслиги остался без главного тренера

Фото: vfl-bochum.de

Новина українською

"Бохум" уволил Томаса Райса с должности главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба. Вместе с Райсом команду покинул его помощник Маркус Гэллхаус. Временным тренером "Бохума" станет тренер команды U-19 Хайко Бутчер.

48-летний специалист проработал в клубе почти три года. За это время наставнику удалось вернуть команду в высший дивизион. По предварительным данным, клуб будет выплачивать специалисту зарплату до лета 2023 года. По словам спортивного директора клуба, решение об увольнении тренера было сложным.

Напомним, что "Бохум" неудачно начал этот сезон, проиграв все шесть первых матчей в чемпионате. Команда занимает последнее место в Бундеслиге.

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В статье: Бохум (Германия)
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Источник:
vfl-bochum.de

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