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Салихамиджич: Бавария – секси для новичков. Они мыслят на перспективу
Сам себя не похвалишь…
Фото: twitter.com/FCBayern
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич дал интервью The Athletic, в котором, помимо прочего, похвалил возрастную структуру клуба.
"Основа нашего состава – игроки, которым около 25 лет. У нас есть несколько молодых футболистов и не очень много тех, кому больше 30 лет. У "Баварии" очень хорошая возрастная структура.
Поэтому "Бавария" – секси для игроков, с которыми мы общались в это трансферное окно. Они мыслят на перспективу 3-5 лет. Они смотрят на структуру состава, на качество игроков, характер, позиционную гибкость и средний возраст игроков", – сказал Салихамиджич.
Этим летом к "Баварии" присоединились 3 игрока младше 24 лет: Матейс Тель из "Ренна" , Матейс де Лигт из "Ювентуса" и Райан Гравенберх из "Аякса". Средний возраст всех летних новичков с Мане и Мазрауи – 22.8 лет.
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