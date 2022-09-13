Салихамиджич: Бавария – секси для новичков. Они мыслят на перспективу

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич дал интервью The Athletic, в котором, помимо прочего, похвалил возрастную структуру клуба.

"Основа нашего состава – игроки, которым около 25 лет. У нас есть несколько молодых футболистов и не очень много тех, кому больше 30 лет. У "Баварии" очень хорошая возрастная структура.

Поэтому "Бавария" – секси для игроков, с которыми мы общались в это трансферное окно. Они мыслят на перспективу 3-5 лет. Они смотрят на структуру состава, на качество игроков, характер, позиционную гибкость и средний возраст игроков", – сказал Салихамиджич.