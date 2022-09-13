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Салихамиджич: Бавария – секси для новичков. Они мыслят на перспективу

Германия
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Сам себя не похвалишь…

Салихамиджич: Бавария – секси для новичков. Они мыслят на перспективу

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич дал интервью The Athletic, в котором, помимо прочего, похвалил возрастную структуру клуба.

"Основа нашего состава – игроки, которым около 25 лет. У нас есть несколько молодых футболистов и не очень много тех, кому больше 30 лет. У "Баварии" очень хорошая возрастная структура.

Поэтому "Бавария" – секси для игроков, с которыми мы общались в это трансферное окно. Они мыслят на перспективу 3-5 лет. Они смотрят на структуру состава, на качество игроков, характер, позиционную гибкость и средний возраст игроков", – сказал Салихамиджич.

Этим летом к "Баварии" присоединились 3 игрока младше 24 лет: Матейс Тель из "Ренна" , Матейс де Лигт из "Ювентуса" и Райан Гравенберх из "Аякса". Средний возраст всех летних новичков с Мане и Мазрауи – 22.8 лет.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич
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Источник:
theathletic.com

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