"Презент" на день рождения. Воры ограбили дом Мюллера во время матча с Барсой

Неприятный инцидент произошел с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером. Во время вчерашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (2:0), дом немецкого футболиста подвергся ограблению.

По информации Bild, злоумышленники украли наличные деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму. В полиции подтвердили факт происшествия. Личность воров пока не установлена, правоохранительные органы ведут расследование.

Вот таким оказался "презент" от грабителей Мюлеру, которому в день кражи исполнилось 33 года.