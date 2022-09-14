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"Презент" на день рождения. Воры ограбили дом Мюллера во время матча с Барсой
Неприятно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неприятный инцидент произошел с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером. Во время вчерашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (2:0), дом немецкого футболиста подвергся ограблению.
По информации Bild, злоумышленники украли наличные деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму. В полиции подтвердили факт происшествия. Личность воров пока не установлена, правоохранительные органы ведут расследование.
Вот таким оказался "презент" от грабителей Мюлеру, которому в день кражи исполнилось 33 года.
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