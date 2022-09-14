  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Презент" на день рождения. Воры ограбили дом Мюллера во время матча с Барсой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Презент" на день рождения. Воры ограбили дом Мюллера во время матча с Барсой

Германия
(1 голосов)

Неприятно

"Презент" на день рождения. Воры ограбили дом Мюллера во время матча с Барсой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неприятный инцидент произошел с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером. Во время вчерашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (2:0), дом немецкого футболиста подвергся ограблению.

По информации Bild, злоумышленники украли наличные деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму. В полиции подтвердили факт происшествия. Личность воров пока не установлена, правоохранительные органы ведут расследование.

Вот таким оказался "презент" от грабителей Мюлеру, которому в день кражи исполнилось 33 года.

Читайте такжеНе меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде