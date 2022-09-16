Бундеслига, 7-й тур

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Герта 1:1

Голы: Каси 90+5 – Тузар 30

Майнц: Центнер – Видмер, Белль (Баркок, 79), Ляйч – Фернандеш (да Кошта, 59), Баррейру, Кор, Мартин (Каси, 55) – Фюльжени (Мустафа, 46, Ингвартсен, 79), Сон – Онисиво

Герта: Кристенсен – Кенни, Уремович, Кемпф (Дардаи, 46), Платтенхардт (Миттельштадт, 55) – Тузар, Шуньич, Боэтьюс (Рихтер, 73) – Лукебакио (Дарида, 72), Канга, Эджуке (Пекарик, 83)

Предупреждения: Кор 40, Мустафа 67, Онисиво 74 – Платтенхардт 48, Лукебакио 58, Дардаи 64, Боэтьюс 65

"Герта" мощно начала игру в Майнце, справедливо уйдя на перерыв с преимуществом в счёте. Последние успешные результаты, такие как победа над "Аугсбургом" или ничья с "Байером" на прошлой неделе, не только отобразили качественные изменения в игре берлинцев, но и явно пошли на пользу команде психологически.

Активнее всех себя проявлял Чидера Эджуке. Нигерийский вингер всю первую половину накручивал соперников на своём левом фланге, и именно оттуда пришёл первый гол во встрече. Эджуке подхватил мяч после неудачного выноса Ляйча, ворвался в штрафную, подал на Тузара, и хавбек уверенно пробил головой в верхний угол. У того же Эджуке был шанс удвоить перевес, но после шикарного сольного прохода он пробил слишком близко к центру ворот, и Центнер мяч отбил.

После перерыва картина полностью изменилась. "Герта" размечталась о двух победах в трёх турах, чего с ними не было очень давно, и добровольно села к собственным воротам. "Майнц" известен тем, что по-настоящему опасен только на пространстве. Но садиться прямо к воротам было не обязательно.

В итоге излишняя осторожность сыграла дурную шутку с командой Сандро Шварца. "Майнц" в компенсированное время пошёл вперёд всеми силами, и после серии забросов в штрафную Антони Каси внезапно оказался свободным. Француз уверенно пробил слёту, сравняв счёт в поединке. 1:1. "Герта" преображается, но с такой ментальностью результат рискует снова пропасть.