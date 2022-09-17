Мюллер: Не хватает Левандовского на дальней штанге

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что ему не хватает Роберта Левандовского во время игры за "Баварию":

"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную.

Однако, новая схема команды без чистого центрфорварда чем-то привлекательная и интересная", – сказал Томас.