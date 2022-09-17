  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер: Не хватает Левандовского на дальней штанге
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер: Не хватает Левандовского на дальней штанге

Германия
(1 голосов)

Немцу было комфортно играть с поляком

Мюллер: Не хватает Левандовского на дальней штанге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что ему не хватает Роберта Левандовского во время игры за "Баварию":

"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную.

Однако, новая схема команды без чистого центрфорварда чем-то привлекательная и интересная", – сказал Томас.

Напомним, в летнее трансферное окно польський нападающий Роберт Левандовский переехал из "Баварии" в "Барселону".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде