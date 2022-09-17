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Мюллер: Не хватает Левандовского на дальней штанге
Немцу было комфортно играть с поляком
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что ему не хватает Роберта Левандовского во время игры за "Баварию":
"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную.
Однако, новая схема команды без чистого центрфорварда чем-то привлекательная и интересная", – сказал Томас.
Напомним, в летнее трансферное окно польський нападающий Роберт Левандовский переехал из "Баварии" в "Барселону".
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