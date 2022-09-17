Бавария впервые с 2001 года провела четыре матча подряд в Бундеслиге без побед

Мюнхенская "Бавария" впервые с сезона 2001/2002 провела четыре матча в Бундеслиге без побед.

Как известно, клуб Юлиана Наггельсманна сегодня минимально проиграл "Аугсбургу" (0:1), таким образом доводя количество поединков без побед до 4-х.

Напомним, во встрече за "Аугсбург" отличился Бериша на 59-й минуте, а мюнхенцы не смогли никак ответить.