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Бавария впервые с 2001 года провела четыре матча подряд в Бундеслиге без побед
Мюнхенцы демонстрируют достаточно посредственную игру
Фото: twitter.com/FCBayern
Мюнхенская "Бавария" впервые с сезона 2001/2002 провела четыре матча в Бундеслиге без побед.
Как известно, клуб Юлиана Наггельсманна сегодня минимально проиграл "Аугсбургу" (0:1), таким образом доводя количество поединков без побед до 4-х.
Напомним, во встрече за "Аугсбург" отличился Бериша на 59-й минуте, а мюнхенцы не смогли никак ответить.
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Источник:Bayern&Germany
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